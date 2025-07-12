Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı son teklif ortaya çıktı.

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye taksitler halinde 75 milyon Euro teklif ederek beklemeye geçti. beIN SPORTS'a göre, transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Osimhen için son teklifini iletti.

Milano'da pazarlıkları sürdüren yönetici Abdullah Kavukçu, önce 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini aşağıya çekmek istedi.

Ancak Napoli buna yanaşmayınca taksitlerle ödeme planı teklif edildi. Galatasaraylı yöneticiler, 30-35 milyon Euro'yu nakit ödeyip, kalan bölünümü taksitlendirerek Napoli'ye ödeme planı sundu ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in kararını beklemeye geçti.

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Öte yandan Galatasaray'la her konuda anlaşan Victor Osimhen'in de başka bir takımda forma giymek istemediği gelen haberle arasında.

Osimhen, diğer transferleri de belirleyecek

Kaleye ve orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Osimhen transferinden sonra net bir rota çizeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın kaleci transferin deneyimli ve bonserbvisi elinde olan isimlere yöneleceği ve Yann Sommer ile Ter Stegen'in ön plana çıktığı belirtildi.

Orta sahada ise Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferleri Osimhen'e bağlı olarak ilerleyecek. İki oyuncunun da Galatasaray'da oynamak istediği ancak henüz net bir girişim olmadığı ifade edildi.