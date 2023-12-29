Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Süper Kupa krizinde toplantı esnasında söylediği sözler ortaya çıktı.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe’yi buluşturacak Süper Kupa mücadelesi iptal edildi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan final müsabakası, iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu tişörtlerle ısınmak istemesi ve bu isteğin Suudi yetkililer tarafından reddedilmesinin ardından maça çıkmama kararı alması üzerine oynanmadı.

Suudi yetkililerin iki takımın Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara da izin vermediği öğrenilirken, bu iki ret kararı üzerine geri adım atmayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımlarını sahaya çıkartmama kararı aldı.

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İki takım maçın başlamasına dakikalar kala bulundukları otelden ayrılmazken, yaşanan kriz çözülmedi.

Ali Koç'un sözleri gündem oldu!

Al-Riyadh News'te yer alan habere göre kriz toplantısında Ali Koç'un, "Ne demek Atatürk yok? Atatürk yoksa Türkiye yok, biz de yokuz, maç da yok" dediği öğrenildi.

Bu cümle sosyal medyada gündem oldu.