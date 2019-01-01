İşte Euro 2020'nin şehirleri

UEFA, Euro 2020'nin düzenleneceği şehirleri açıkladı. Açılış maçı Roma'da, yarı finaller ve final ise Londra'da oynanacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen icra kurulu toplantısı sonucu Brüksel, stadının inşa sürecinde yaşanan gecikmeler yüzünden ’nin ev sahibi kentleri arasından çıkarıldı. Böylece 60’ıncı yıl dönümü şerefine 13 ülkede düzenlenmesi planlanan turnuvadaki ev sahibi sayısı 12’ye düştü.

Brüksel’de oynanması planlanan üç grup, bir de son 16 turu maçı, turnuvanın yarı final ve final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak İngiltere’nin başkenti Londra’ya alındı. Dolayısıyla Wembley Stadı’nda yapılacak maç sayısı, 3’ten 7’ye yükseldi.

Euro 2020 grup maçlarının oynanacağı kentler şöyle:

A Grubu: (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

pasaportlu futbolseverlerin Roma'da maç izlemek için İtalya vizesi alması gerekiyor. Azerbaycan ise vize istemiyor.

B Grubu: Saint Petersburg ( ), Kopenhag ( )

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Rusya hem de Danimarka vizesi alması gerekiyor.

C Grubu: Amsterdam ( ), Bükreş (Romanya)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Hollanda hem de Romanya vizesi alması gerekiyor.

D Drubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için Birleşik Krallık vizesi alması gerekiyor. Bu vize ile hem İngiltere'ye hem de İskoçya'ya giriş yapabilirler.

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

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Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Birleşik Krallık hem de İspanya vizesi alması gerekiyor.

F Grubu: Münih ( ), Budapeşte (Macaristan)

Türkiye pasaportlu futbolseverlerin bu gruptaki maçları izleyebilmesi için hem Almanya hem de Macaristan vizesi alması gerekiyor.