İşte burada emekli oldu… Messi, kendisini gözyaşlarına boğan stadyumda efsanevi bir final arıyor

Her stadyum, sadece maçların oynandığı yeşil bir dikdörtgen değildir; bazıları, yıllar geçse de sahiplerinin hafızasından silinmeyen anılar barındırır. Lionel Messi için ise New Jersey’deki “MetLife” Stadyumu, uluslararası kariyerinin en zorlu anlarıyla en çok ilişkilendirilen yerlerden biri olmaya devam ediyor. 10 yıl önce, 2016 Copa América finalinde Şili’ye yenildikten sonra gözleri yaşlarla dolmuş bir şekilde stadyumu terk ederek Arjantin milli takımından emekli olduğunu açıklamıştı.

Ancak bu kez manzara farklı bir şekilde geri dönüyor; Arjantinli yıldız, yarın Pazar günü, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında ülkesinin milli takımının kaptanı olarak aynı stadyuma girecek ve ikinci bir dünya şampiyonluğu peşinde olacak. Bu, onun çöküşüne tanıklık eden bu mekanı, en büyük zafer anlarından birine sahne olacak bir yere dönüştürebilir.

Üçüncü final ve ikinci şampiyonluk hayali

Messi, 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya yenildikten sonra, 2022 Katar Dünya Kupası’nda şampiyonlukla en büyük hayalini gerçekleştirmiş ve kariyerinde üçüncü kez bir Dünya Kupası finaline çıkacak.

Bugün, ilk kez kupayı kaldırmasından 4 yıl sonra, Arjantin kaptanı, İngiltere’yi 2-1’lik heyecan verici bir galibiyetle finale taşıdıktan sonra, ikinci bir dünya şampiyonluğunu kariyerine eklemeye bir adım uzaklıkta bulunuyor; İspanya ise Fransa’yı eleyerek finale yükseldi.

İşte Messi’nin gözyaşları

"MetLife" stadyumundan bahsederken, futbolseverlerin hafızasına kazınan o sahneyi anımsamadan geçmek zor.

26 Haziran 2016'da Arjantin milli takımı, Messi'nin penaltısını kaçırmasının ardından penaltı atışlarında Şili'ye yenilerek Copa América'nın 100. yıl finalini kaybetti. Messi, yıkılmış bir halde sahadan ayrıldı ve ardından uluslararası futboldan emekli olacağını açıklayarak büyük bir sürpriz yarattı.

O dönemde spor camiasını sarsan açıklamalarında Messi, “Soyunma odasında aklıma gelen ilk şey, milli takımdaki kariyerimin sona erdiği oldu” demişti.

"Bu kaybettiğim dördüncü final. Elimden gelen her şeyi denedim, hayatımda en çok istediğim şeydi ama gerçekleşmedi" diye ekledi.

Hüzünle şöyle devam etti: “İlk penaltıyı kaçıran bendim ve o çok önemliydi. Sanırım bu karar hem benim hem de herkes için en iyisi olacak… Görünüşe göre Arjantin ile şampiyon olmak için yaratılmamışım.”

Zaman her şeyi değiştirdi

Emeklilik uzun sürmedi; Messi, taraftarların ve takım arkadaşlarının baskısına boyun eğerek birkaç hafta sonra geri döndü ve imkansız sandığı her şeyi değiştiren yeni bir sayfa açtı.

Arjantin’i 2021 Copa América şampiyonluğuna, ardından 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdı; daha sonra da 2024 Copa América şampiyonluğunu ekleyerek, “MetLife”da söylediği sözleri umutsuzluk dolu bir açıklamadan, zamanın aşındırdığı bir anıya dönüştürdü.

Messi bugün iki Copa América şampiyonluğu ve bir Dünya Kupası şampiyonluğuna sahip ve kariyerinde ikinci Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayabilecek yeni bir tarihi başarının eşiğinde duruyor.

MetLife… Gözyaşlarıyla sınırlı olmayan anılar

Her ne kadar emeklilik anı taraftarların hafızasında en derin izi bırakmış olsa da, Messi’nin “MetLife” stadyumuyla ilişkisi bundan yıllar önce başlamıştı.

Haziran 2012’de, bu stadyumda Arjantin formasıyla en muhteşem maçlarından birini sergiledi; Brezilya’ya karşı 4-3’lük tarihi galibiyette bir “hat-trick” yaparak 3 gol attı ve 84. dakikada attığı üçüncü gol, uluslararası kariyerinin en güzel gollerinden biri oldu.

Messi, daha sonra ABD ligine transfer olduktan sonra Inter Miami formasıyla “MetLife” stadyumuna birden fazla kez geri döndü. Stadyum, onun parlaklık, düşüş ve ardından geri dönüş gibi yolculuğunun farklı aşamalarına tanık oldu.