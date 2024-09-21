İşte bu yüzden Ronaldo: Durmaya niyeti yok! Yine attı

Al-Nassr, Al-Ettifaq'a konuk olduğu maçı 3-0 kazanmayı başarırken Portekizli süperstar yine spot ışıklarının altındaydı.

Suudi Arabistan Ligi'nin 4. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Ettifaq ile kozlarını paylaştı.

Al-Ettifaq Stadyumu'nda oynanan maçı, Cristiano Ronaldo'nun kibi Al-Nassr 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Ne oldu?

Stefano Pioli'nin takımına galibiyeti getiren golleri 33. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo atarken 56. dakikada Salem Al Najdi ve 70. dakikada Anderson Talisca sahneye çıkarak skoru tayin etti.

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Geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Pioli, Al-Nassr'daki ilk maçını kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.

902. GOL!

Ronaldo, kaydettiği golle kariyerindeki toplam gol sayısını 902'ye çıkararak müthiş istatistiğini geliştirmeye devam etti.

Alınan bu sonucun ardından Al-Nassr, puanını 8 çıkarırken El-Ettifaq ise 9 puanda kaldı.

Al-Nassr, bir sonraki hafta Al-Wehda ile kozlarını paylaşırken El-Ettifaq ise Al-Taawon ile karşılaşacak.