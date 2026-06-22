İşte bu yüzden Dünya Kupası hayranları önümüzdeki hafta sonu programından memnun değiller

Dünya Kupası hayranları için, maç başlama saatleri açısından zorlu bir futbol hafta sonu yaklaşıyor. Son günlerde zaten düzenli olarak gece saatlerinde başlayan maçlar varken, önümüzdeki hafta sonu tüm maçları takip etmek isteyen televizyon izleyicileri için maç programı daha da zorlu hale gelecek.

Program, 25 Haziran Perşembe akşamı nispeten uygun bir saatte başlıyor. Saat 22.00’de Curaçao - Fildişi Sahili ve Ekvador - Almanya maçları oynanacak, ardından gece maçları hemen başlayacak.

Perşembe gecesinden Cuma sabahına doğru saat 01.00’da Japonya - İsveç ve Tunus - Hollanda maçları oynanacak. Üç saat sonra, saat 04.00’te ise Paraguay - Avustralya ve Türkiye - ABD maçları da tamamlanacak.

26 Haziran Cuma akşamı taraftarlar, her ikisi de saat 21.00'de başlayacak olan Norveç - Fransa ve Senegal - Irak maçlarını normal saatlerde izleyebilecek. Ardından maçların ağırlığı yeniden gece saatlerine kayacak.

Cuma gecesi ile Cumartesi sabahı arasında saat 02.00’de Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan ve Uruguay - İspanya maçları oynanacak. Ardından saat 05.00’te Mısır - İran ve Yeni Zelanda - Belçika maçları programda yer alıyor.

Hollandalı izleyiciler için özellikle cumartesi günü sinir bozucu geçecek. Gündüz ve akşam saatlerinde hiçbir Dünya Kupası maçı yayınlanmayacak; ancak saat 23.00'da Hırvatistan - Gana ve Panama - İngiltere maçları başlayacak.

Ardından program gece boyunca aralıksız devam edecek. Saat 01.30'da Kolombiya - Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan maçları oynanacak, Cezayir - Avusturya ve Ürdün - Arjantin maçları ise saat 04.00'te başlayacak. Şimdiden her Dünya Kupası maçını iple çeken taraftarlar için bu, özellikle gündüzleri uzun bekleyişler ve geceleri az uyku anlamına geliyor.

Gece mesaisi bununla da bitmiyor. Cumartesi gecesinden Pazar sabahına doğru saat 01.30’da Kolombiya - Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan maçları oynanacak; Cezayir - Avusturya ve Ürdün - Arjantin maçları ise saat 04.00’te başlayacak. Hafta sonu oynanacak tüm maçları canlı izlemek isteyenler, uyku düzenlerini ciddi şekilde değiştirmek zorunda kalacak.

Dünya Kupası Maç Programı:

25 Haziran

Perşembe 22.00: Curaçao - Fildişi Sahili

22.00: Ekvador - Almanya

26 Haziran

Cuma 01.00: Japonya - İsveç

01.00: Tunus - Hollanda

04.00: Paraguay - Avustralya

04.00: Türkiye - ABD

21.00: Norveç - Fransa

21.00: Senegal - Irak

27 Haziran

Cumartesi 02.00: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan

02.00: Uruguay - İspanya

05.00: Mısır - İran

05.00: Yeni Zelanda - Belçika

23.00: Hırvatistan - Gana

23.00: Panama - İngiltere

28 Haziran

Pazar, 01.30: Kolombiya - Portekiz

01.30: Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

04.00: Cezayir - Avusturya

04.00: Ürdün - Arjantin