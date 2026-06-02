İşte başlıyoruz: Ajax, yeni teknik direktörle anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano, Salı sabahı Míchel'in Ajax'ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. İtalyan transfer piyasası muhabiri, meşhur "here we go" ifadesini kullandı.

Romano'ya göre anlaşmanın son detayları tamamlandı. Ajax gözlemcisi Mike Verweij Salı sabahı İspanyol teknik adamın 2028 ortasına kadar sözleşme imzalayacağını yazdı.

Míchel, Ajax ile Avrupa kupaları play-off'larını kazanarak Amsterdam ekibine Conference League'e katılma hakkı kazandıran vatandaşı Óscar García'nın halefi oldu. Geçen sezon John Heitinga ve Fred Grim de takımın başında yer almıştı.

Ajax'ın yeni teknik direktörü, teknik direktör Jordi Cruijff'in listesinde bir süredir yer alıyordu. İki yıl önce Girona ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan İspanyol teknik adam, hatta Manchester City'nin de gündemine gelmişti. İki yıl sonra ise Míchel'i transfer ücreti ödemeden kadrosuna katan Ajax'ta bir macera bekliyor.

Míchel, geriye doğru sabırlı bir oyun kurma anlayışıyla, hücumcu ve özenli bir futbolu savunduğu için Cruijff'in beğenisini kazandı. Kısa süre önce Bayer Leverkusen'in de radarına girmişti. Ancak Alman medyası, teknik direktörün İngilizce diline hakimiyetine dair şüpheler olduğu için Alman kulübünün bu transferi gerçekleştirmek istemediğini kısa sürede duyurdu.

Ajax'ın yeni teknik direktörü, daha önce Conference League finalisti Rayo Vallecano ve SD Huesca'da çalışmıştı. Míchel, 2021'den beri İspanya'nın ikinci liginde mücadele edecek olan Girona'da görev yapıyordu.