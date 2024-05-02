İşte Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi! Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'ın bonservis ücreti belli oldu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışında 4 puan önde bulunan Galatasaray'da birçok oyuncu dikkat çekiyor. Ancak, Barış Alper Yılmaz, oynadığı farklı mevkiler ve temposuyla fark yaratmayı başarıyor.

Tam da bu noktada 23 yaşındaki yıldız oyuncu için Premier Lig'in iki devi transfer için harekete geçti. Cimbom, yıldız oyuncusunun bonservis ücretini belirledi.

Ne söylendi?

Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek isteyen ekipler arasında dünya devi Manchester United ve Tottenham bulunuyor. İngiliz ekiplerinin Barış için adeta çıldırdığının altı çiziliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'ın bu transferde Manchester United'a göre daha istekli olduğu vurgulandı.

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Bonservisi belli oldu

Haberin devamında Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızı için 25 milyon Euro'dan daha az bir teklifi kabul etmeyeceğinin altı çizildi. Cimbom'un 23 yaşındaki oyuncusunu daha az bir bedelle satmayı 'asla' düşünmediği aktarıldı.

Bu sezon ne yaptı?

Galatasaray'da bu sezon 51 forma giyen Barış, 6 gol atarken takımına 9 asistlik fayda sağladı.