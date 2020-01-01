İşte Avrupa kupalarındaki seyircisiz maçlar
Birçok spor organizasyonuna etki eden koronavirüs salgını, kendini futbolda da yoğunlukla hissettiriyor.
İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hızla yayılan salgın sebebiyle Avrupa kupalarındaki bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bunlardan ilki, 10 Mart Salı günü Atalanta'nın deplasmanda Valencia'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmaydı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu maçlarında (10-12 Mart arası) seyircisiz oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları:
11 Mart Çarşamba | 23:00 | Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlar:
12 Mart Perşembe | 23:00 | Inter - Getafe
12 Mart Perşembe | 23:00 | Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
12 Mart Perşembe | 23:00 | Olympiacos - Wolverhampton Wanderers