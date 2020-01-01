İşte Avrupa kupalarındaki seyircisiz maçlar

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama yaptı.

Birçok spor organizasyonuna etki eden koronavirüs salgını, kendini futbolda da yoğunlukla hissettiriyor.

İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hızla yayılan salgın sebebiyle Avrupa kupalarındaki bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bunlardan ilki, 10 Mart Salı günü 'nın deplasmanda 'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmaydı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi ve 'ndeki son 16 turu maçlarında (10-12 Mart arası) seyircisiz oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları:

11 Mart Çarşamba | 23:00 | -

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlar:

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12 Mart Perşembe | 23:00 | -

12 Mart Perşembe | 23:00 | -

12 Mart Perşembe | 23:00 | Olympiacos - Wolverhampton Wanderers