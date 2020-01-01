Şampiyonlar Ligi

İşte Avrupa kupalarındaki seyircisiz maçlar

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Getty / Goal
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde seyircisiz oynanacak maçlar hakkında açıklama yaptı.

Birçok spor organizasyonuna etki eden koronavirüs salgını, kendini futbolda da yoğunlukla hissettiriyor.

İtalya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde hızla yayılan salgın sebebiyle Avrupa kupalarındaki bazı maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Bunlardan ilki, 10 Mart Salı günü Atalanta'nın deplasmanda Valencia'yı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmaydı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki son 16 turu maçlarında (10-12 Mart arası) seyircisiz oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları:

    11 Mart Çarşamba | 23:00 | Paris Saint-GermainBorussia Dortmund

    UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlar:

    Haberin devamı aşağıda

    12 Mart Perşembe | 23:00 | InterGetafe

    12 Mart Perşembe | 23:00 | Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

    12 Mart Perşembe | 23:00 | Olympiacos - Wolverhampton Wanderers

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