İşte Anderson Talisca'nın yeni takımı! İstanbul devine geri dönüyor...

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca, Süper Lig'e geri dönüyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Fanatik'in haberine göre siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'yı yeniden gündemine aldı.

Al Nassr'da kalacaktı, karar değiştirdi

Anderson Talisca'nın daha önce Al Nassr'da kalacağı iddia ediliyordu ancak gelen son haberler, Brezilyalı yıldızın Türkiye'ye yeniden ayak basabileceği yönünde.

Beşiktaş yönetimi, eski yıldızını kadrosuna yeniden katmak için girişimlere başladı.

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Hüseyin Yücel sinyalini vermişti

Hüseyin Yücel, Beşiktaş taraftarına geçtiğimiz günlerde Anderson Talisca müjdesi vermişti.

Yücel konuyla ilgili, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Zenit'te forma giyen Wendel ile ilgili ise şunları söyledi: "Zenit'ten Wendel'le ilgilenmiyoruz. Oyuncuya karşı herhangi bir ilgimiz yok."