İstanbulspor'dan maçların ertelenmesi talebi

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada ‘’Sağlık her şeyden önemlidir diyor ve liglerin ileri bir tarihe ertelenmesini talep ediyoruz. Sağduyu ile başlatmış olduğumuz bu çağrıya, tüm kulüplerimizin kulak verip destek olması en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İstanbulspor dışında 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği de maçların ertelenmesini istedi.

Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz." diye konuştu.