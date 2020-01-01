İstanbul için 2021 iddiası

2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması ve şehrin bir sonraki yılın finaline ev sahipliği yapması bekleniyor.

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğini İstanbul'dan almayı ve şehre bir sonraki yılın finalini vermeyi planlıyor.

Salgın nedeniyle askıya alınan Devler Ligi'nde maçların ağustos ayında seyircisiz bir şekilde tamamlanması planlanıyor. Normal şartlarda bu sezonki finale ev sahipliği yapacak olan İstanbul ile UEFA, seyircisiz bir organizasyonun şehre maliyetinin fazla olacağı konusunda hemfikir ve bu nedenle bu sezonki finalin Lizbon'a alınması bekleniyor.

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Hürriyet'ten Ayhan Turgut'un haberine göre, UEFA, 2021'de 'nın St. Petersburg kentinde düzenlenmesi planlanan finali İstanbul'a verecek. Böylelikle , yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali seyircili bir şekilde oynatma şansına sahip olacak.

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UEFA bu konudaki resmi kararını 17 Haziran Çarşamba günü açıklayacak.