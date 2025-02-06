İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, Süper Lig'e gelebilir.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray, Genk forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta ile her konuda anlaşmaya vardı.

Davinson Sanchez’in Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan genç futbolcu, Cim Bom’un sunduğu tüm şartları kabul etti.

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Kevin de Bruyne bombası

Belçika kulübüyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Cuesta’yı renklerine bağlamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, eş zamanlı olarak başka oyuncularla da temas halinde.

Empoli’nin Gürcü stoperi Saba Goglichidze için görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Fanatik'te yer alan habere göre Cimbom'un hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız olan De Bruyne var.

Ara transferin son gününde büyük bir sürpriz peşinde olan Galatasaray, yine dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya çalışıyor.

Galatasaray kesenin ağzını açtı

Son yıllarda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Kevin de Bruyne’yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzını ardına kadar açtı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre De Bruyne’nin şartları oldukça ağır. Tecrübeli oyuncunun sadece imza parası için 10 milyon Euro talep ettiği belirtiliyor.

Şubat ayında gerçekleşmesi imkansız gibi görünse de Galatasaray Yönetimi ara transferin son gününde De Bruyne transferi için tüm şartları zorlayacak.