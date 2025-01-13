Barcelona'da çok fazla oynamadan yeniden Manchester City'ye dönen İlkay Gündoğan, İstanbul devine imza atabilir.

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Transfer piyasası alev alırken sarı-kırmızılı kulübün gündeme bomba gibi bir isim düştü.

İngiliz basını duyurdu: İşte Galatasaray'ın ödeyeceği maaş

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre adı daha önce Galatasaray ile de anılan İlkay Gündoğan'ın bir kez daha sarı kırmızılılara transfer olacağı iddia edildi.

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Önümüzdeki sezon için İlkay Gündoğan'a haftalık 150 bin Sterlin ödemeye hazır olunduğu belirtilirken oyuncunun transferi için görüşmelere başlandı.

Bu miktar da yıllık 7.2 milyon Sterlin'e tekabül ediyor.

Manchester City'de kalırsa Pep Guardiola'nın ekibinde yer alacak

34 yaşındaki İlkay Gündoğan için bu teklif kariyerini 2 yıl uzatmak anlamına gelirken, oyuncunun City'de kalması durumunda da futbolu bırakıp Guardiola'nın teknik ekibinde yer alabilmesi gelen haberlerden.

Haberde aynı zamanda Galatasaray taraftarı olarak büyüyen İlkay Gündoğan için zor bir seçim olduğu belirtilenler arasında.