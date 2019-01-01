Issa Diop, Manchester United'ın radarında
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Premier Lig’de hayal kırıklığı yaşayan Manchester United, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Sky Sports’un haberine göre İngiliz ekip, West Ham United’ın 22 yaşındaki defans oyuncusu Issa Diop için 45 milyon pound ödemeye hazır.
West Ham United ise Diop’un satılık olmadığını ve 60 milyon poundun altındaki teklifleri dinlemeyeceğini belirtti.
Başarısız geçen sezonların ardından kupa kazanmak isteyen Manchester United, Napoli’den Kalidou Koulibaly ve Leicester’dan Harry Maguire’ı da transfer listesine aldı.