İspanyol analist Siki Rodriguez, Real Madrid'in La Liga'da Sevilla'yı 4-1 mağlup etmesinin ardından Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho'ya sert sözlerle yüklendi.

Sport gazetesi, Cadena Ser radyosundaki Què t'hi jugues programı sırasında Siki Rodriguez'in Real Madrid ve Barcelona hakkındaki açıklamalarını yayımladı.

Siki Rodriguez şöyle konuştu: "Bu bir El Clasico haftası ve araya iki de büyük Şampiyonlar Ligi maçı giriyor. Üstüne üstlük, maalesef hakemler hakkında da çok fazla konuşulacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Jose Mourinho son derece küstah biri ve açıklama yapma konusunda büyük bir cüreti var. Dün Mourinho, Arda Güler'in görüntüsünü görmedi. Sevilla teknik direktörü Luis Garcia Plaza ise olanları bizzat kendisi açıkladı."

Ve ekledi: "Güler'in yaptığı dirsek darbesini görmek istemeyen biri, bizi aptal yerine koyuyor demektir."

Şuna dikkat çekti: "Real Madrid iyi oyun dönemleri sergilemiş olsa da skor yanıltıcı; Yan Diomande ise Vinicius'un cezalandırılmasının takıma yapılmış bir hizmet niteliğinde olduğunu gösterdi."

Şunları belirtti: "Diomande, takıma daha iyi bir denge sağlayabilir; ayrıca şu an Brezilyalı oyuncudan daha iyi olduğu için onu oynatmak uygun bir tercih gibi görünüyor."

Şöyle devam etti: "Barcelona da hakem tartışmalarına sahne olan bir maçta Real Betis'i yendi. Teknik direktör Manuel Pellegrini çokça itiraz etti; kendisi bu arada yenilgiyi pek iyi karşılamayan biridir."

Şunun altını çizdi: "Pellegrini yenilgiyi hiç kabullenemez. Nazik ve saygılı bir adam gibi görünebilir, ama kaybettiğinde imalar ve dolaylı eleştiriler yapmaya başlar."

Siki Rodriguez, Real Betis oyuncusu Giovani Lo Celso'nun golünün iptal edilmesiyle ilgili olarak şu yorumu yaptı: "Kural hoşunuza gidebilir ya da gitmeyebilir, ama yürürlükte olan kural budur. Eğer herhangi birinin bununla ilgili bir sorunu varsa, sezon başlamadan önce yetkili mercilere başvurup değiştirilmesini istesin."

Şuna dikkat çekti: "Başta gol iptal edildiğinde ben de şaşırdım, ama size durumu açıkladıklarında ve izlediğinizde bunun kural olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden herkes kendi evinde ağlasın."