Asturias İl Mahkemesi 2. Dairesi, tribünden Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'ye yönelik ırkçı jest ve sesler yapan bir taraftarı nefret suçundan mahkûm etti.

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Olay, İspanyol futbolunda ırkçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ele alınan ve 24 Ağustos 2025'te oynanan Real Oviedo - Real Madrid maçında yaşandı.

İspanyol gazetesi "Marca"nın aktardığına göre, sanık suçunu kabul etti ve 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca 6 ay süreyle günlük 8 euro para cezası verilirken, 3 yıl 11 ay boyunca eğitim, öğretim, spor ya da eğlence faaliyetleriyle bağlantılı meslek veya görevlerde bulunması da yasaklandı.

Davanın sonuçlanmasında İspanya Ligi'nin (LaLiga) sunduğu deliller belirleyici unsurlardan biri oldu. Şikâyeti LaLiga yapmış, Real Madrid de daha sonra davaya katılmıştı.

Deliller arasında, taraftarın maç sırasında Fransız golcüye yönelttiği ırkçı ifade ve jestlerin kanıtlanmasına katkı sağlayan dudak okuma analizine dayalı teknik bir rapor da yer aldı.

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Savcılık makamları ayrıca hapis cezasının ertelenmesini, sanığın kabul ettiği bir dizi tedbire bağlamayı başardı. Bu tedbirler arasında sanığın LaLiga statlarına girmesinin ve Kylian Mbappe'ye yaklaşmasının yasaklanması da bulunuyor.

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12. karar

Bu kararla birlikte LaLiga'nın İspanyol futboluyla bağlantılı ırkçılık davalarında son iki yılda elde ettiği mahkûmiyet kararı sayısı 12'ye yükseldi.

LaLiga, bu kararı statlarda her türlü ayrımcı davranışa karşı sıfır tolerans stratejisinin uygulandığının ve sporda saygı ile eşitlik değerlerini savunma kararlılığının yeni bir kanıtı olarak görüyor.

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12 kararın beşi, İspanyol futbolunda ırkçılıkla mücadelenin en önemli sembollerinden biri hâline gelen Vinicius Junior'un mağdur olduğu olaylarla ilgili.

Bu listenin başlangıcı, İspanya'da bu türdeki ilk mahkûmiyet kararının Mestalla Stadı'nda Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunan üç Valencia taraftarı hakkında verildiği Haziran 2024'e uzanıyor. Kararlar daha sonra farklı liglerdeki çok sayıda oyuncu ve kulübü kapsayacak şekilde genişledi.