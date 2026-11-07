İspanyol "Sport": Hamza Abdülkerim için büyük bir geri dönüş

Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılması, Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim için yeni bir darbe anlamına geliyor. Zira genç yaşına ve uluslararası tecrübesinin azlığına rağmen kendisine Dünya Kupası'nda milli takımla sahneye çıkma fırsatı veren, kariyerinin en önemli destekçilerinden birini kaybetmiş oldu.

İspanyol Sport gazetesi, Hossam Hassan'ın Mısır'ın başındaki görevinden ayrılmasının Hamza Abdülkerim'in geleceğine olan etkisine dikkat çekti ve teknik ekipteki değişikliğin, eski teknik direktörün güvenini kazanarak dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alma fırsatı bulan Mısırlı forvet için bir aksilik teşkil ettiğini belirtti.

Son dönem, Hamza Abdülkerim'in kariyeri açısından gelişmelerle doluydu. Dikkat çekici çıkışının ardından Barcelona ile sözleşmesini yenileyen oyuncu, son olarak 19 yaş altı takımıyla UEFA Gençlik Ligi'nde Aston Villa karşısında forma giydi; ardından A takım kadrosuna katılarak Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yedek kulübesinde yer aldı.

Mısırlı forvet, Barça Atlètic ile de sahne alarak Katalan kulübündeki adımlarını sürdürdü. Kulüp, kendisini farklı özelliklere sahip bir forvet olarak görüyor; bunların başında ceza sahası içinde iyi konumlanma, hücumları sonuçlandırma becerisi ve hava toplarındaki üstünlüğü geliyor.

Gazete, Hossam Hassan'ın Mısır Milli Takımı'nda Hamza Abdülkerim'in en önemli destekçilerinden biri olduğuna işaret etti. Genç yaşına ve sınırlı uluslararası tecrübesine rağmen yeteneklerine güvenen Hassan, onu Dünya Kupası'na katılan milli takım kadrosuna dahil etmeye karar vererek kendisine dünya sahnesinde adını kanıtlaması için değerli bir fırsat sundu.

Mısır Milli Takımı, o dönemin kupa sahibi Arjantin karşısında son 16 turunda elenmeden önce turnuvada dikkat çekici bir yol kat etti; üstelik bu maçta iki golle öne geçmişti. Hamza ise milli takımın maçlarının çoğunda forma giyerek müsabakalar boyunca net bir iz bıraktı.

Ancak Hossam Hassan'ın ayrılığı, genç forvetin geleceğini yeni bir aşamanın eşiğine taşıyor. Zira uluslararası kariyerinin en önemli duraklarından birinde kendisine güvenip onu öne süren teknik direktörü kaybetmiş oldu. Tam da milli takımın, Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında Malavi ile oynayacağı iki maça hazırlandığı bir dönemde.

Sport, Ceramica Cleopatra'nın eski teknik direktörü Ali Maher'in Hossam Hassan'ın yerine görevi devralacağını vurguladı. Böylece tüm gözler onun ilk kararlarına ve Hamza Abdülkerim'in eski teknik ekip yönetiminde elde ettiği fırsatları ne ölçüde almaya devam edeceğine çevrildi.