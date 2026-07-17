İspanyol raporu açıkladı: Dünya Kupası finalini yönetmeye en uygun olan bir Arap hakemdi!

İspanyol bir rapor, 2026 Dünya Kupası’nın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek İspanya-Arjantin final maçını bir Arap hakemin yönetmeye hak kazandığını ortaya koydu.

İspanya milli takımı, yarın Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu merakla beklenen maçı yönetecek hakem ekibini açıkladı. Ekibin başında Slovenyalı Slavko Vincic yer alırken, kendisine vatandaşları Tomaž Klankenič ve Andraž Kovačič yardımcı olacak. Dördüncü hakem ve video yardımcı hakemlik görevleri ise Ürdünlü Adham Al-Makhadem ve Muhammed Al-Klaf'a verildi.

İspanyol “Archivo Far” sitesi, Dünya Kupası finalini yönetmek üzere Sloven hakemin seçilmesini eleştirdi ve Ürdünlü Adham El-Makhadem’in dördüncü hakem olarak görevlendirilmek yerine bu maçı yönetmeye daha layık olduğunu vurguladı.

İspanyol site, Mukhadme hakkında bir rapor hazırlayarak onun 2026 Dünya Kupası’nın en iyi hakemi olduğunu belirtti ve liyakat esas alınsaydı final maçını yönetenin Ürdünlü hakem olması gerektiğini vurguladı.

"Archivo Far", Makhadme'nin sadece turnuva boyunca sergilediği olağanüstü performans nedeniyle değil, aynı zamanda Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) üye olması nedeniyle de bu görevi hak ettiğini belirtti. Bu durum, Finčić'in aksine, finalde karşılaşan iki kıtaya da ait olmaması nedeniyle ona bir avantaj sağlıyordu.

Ürdünlü hakem, bu yılki Dünya Kupası’nda 4 maç yönetti: İlk olarak İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasındaki karşılaşma, ardından grup aşamasında Belçika ile Yeni Zelanda maçı, son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ve çeyrek finalde Belçika ile ABD maçı.