İspanyol medyası, Yunanistan ile berabere kalınan maçta Xavi'nin rolü hakkında bunları yazdı

Hollanda Milli Takımı, perşembe akşamı Selanik'te Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda maça kâbus gibi bir başlangıç yaptı, ancak bunu bitime kısa süre kala telafi etmeyi başardı. İspanyol medyası, Xavi Hernández'in takımının beraberliği hakkında bunları yazdı.

Teknik direktörün ülkesindeki medya, Xavi'nin bir kez daha bir puan aldığını gördü. AS, "Hollanda, Selanik'te dramatik bir beraberlik almayı başardı. Yunanistan ise ilk yarıda ustalık eseri bir maç oynadı, ancak son bölümde tamamen çöktü" diye yazdı.

Özellikle Hollanda'nın ilk yarıdaki oyunu öne çıkarıldı. "Yunanistan sürpriz yapmayı, topa sahip olmayı ve rakibin oldukça kısır oyununu etkisiz hale getirmeyi başardı."

Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından Marca, "Xavi bir Yunan trajedisini önledi" başlığını attı. İspanyol gazetesi, Hollanda'nın ilk yarıda topa çok sahip olduğunu ancak tehlike yaratamadığını yazdı. Buna rağmen takım 2-0 geri düştü. "Xavi tereddüt etmedi ve üçlü oyuncu değişikliğine gitti." Golün ardından takım özgüven kazandı.

Marca, "Xavi, giderek zorlaşan bir maçta değerli bir puanı kurtardı ve böylece bu yetenekli jenerasyonla çok büyük hedefleri olan Yunan takımının kusursuz serisini bozdu" ifadeleriyle yazısını noktaladı.

Mundo Deportivo canlı anlatımında kısa süre içinde "Hollanda fazla sönük" sonucuna vardı. Kâbus gibi geçen ilk yarının ardından Hollanda hemen eleştirilerin hedefi oldu. Devre arasında ise İspanyol gazetesi bambaşka bir görüntü gördü. "İki takım arasındaki fark ne büyük."

İspanyol spor gazetesi, Xavi'nin taktik hamlesiyle oyunun gidişatını değiştirdiğini yazdı. "Orta sahadaki kontrolü yeniden kazanmak için Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders'i oyuna aldı. Sol kanatta sürekli tehdit yaratan Noa Lang da oyuna girdi; ve bu değişiklik kusursuz sonuç verdi."