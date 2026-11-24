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Ruben van Bommel, Salı akşamı İspanyol futbolseverleri fazlasıyla etkiledi. PSV'li hücum oyuncusu, Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında İspanyol savunmasının başına bela oldu ve X'te övgü yağmuruna tutuldu. Eindhoven ekibi, Ivan Perisic'in gole çevirdiği penaltı sayesinde soyunma odasına 0-1 önde gitti.

Van Bommel, henüz beşinci dakikada PSV'yi öne geçirebilirdi. Kanat oyuncusu Éder Militão'yu geride bırakıp Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı, ancak şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

Kaçırdığı bu fırsata rağmen İspanyol izleyiciler Hollandalı oyuncudan fazlasıyla etkilendi. Van Bommel, 27. dakikada şık bir topuk pasıyla Kodai Sano'nun yakaladığı fırsatta önemli rol oynadı. Sven Mijnans'ın bulduğu önemli fırsatın başlangıcında da o vardı.

İspanya'da özellikle hızı, fiziksel gücü ve teknik becerilerinin birleşimi dikkat çekti. X'te bir izleyici, “Ruben van Bommel'e dikkat edin. Müthiş bir fiziği ve olağanüstü tekniği var. Bernabéu'da harika bir ilk yarı geçirdi” diye yazdı.

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Bir başka futbolsever, Van Bommel'i şimdiden babası Mark'tan daha iyi bulacak kadar ileri gitti: “Genç Van Bommel, büyük Van Bommel'den daha iyi. Üstelik onu yalnızca kırk dakika izledim.”

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İspanyol izleyici sözlerini şöyle sürdürdü: “Aynı mevkide oynamadıklarını biliyorum ama çalım atış biçimi, topla hızı ve vücudunu ne kadar iyi kullandığı... Hoşuma gitti.” Bir başka izleyici de PSV'li oyuncunun babasından daha iyi bir futbolcu olacağını öngördü.

Sosyal medyada, oyuncunun Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olması yönünde çağrılar da şimdiden başladı. İspanyol bir izleyici şakayla karışık, “Van Bommel'i yıllarca (yani birkaç saniye) izledikten sonra bu yaz 60 milyon euro karşılığında bir Premier Lig kulübüne gideceğini kesin olarak söyleyebilirim” diye yazdı.

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Bir Bayern Münih taraftarı, Alman devinin hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için bir an önce harekete geçmesini umuyor. Taraftara göre Van Bommel, Federico Valverde, Militão, Antonio Rüdiger ve Marc Cucurella'yı tamamen çaresiz bıraktı.

“Bayern için en bariz transfer bu. Onu almazlarsa çok kızacağım. Onu almalılar!” diye yazdı. Bir başka izleyici de Van Bommel'in Avrupa'nın birçok büyük kulübüne uyacağını düşünüyor.

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Bu arada İspanyol bir futbolsever onu Kai Havertz'e benzetti: “Van Bommel bir tür Havertz. Onu henüz tanımayanlar için bugün güzel bir tanışma oldu.” Bir başka izleyici de hücum oyuncusunun AZ'de oynarken dikkat çektiğini hatırlattı.