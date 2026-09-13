Barcelona forveti Hamza Abdülkerim, bu akşam Ciudad de Valencia sahasında Barça ile yeni bir anlaşmaya varmasının ardından ilk maçına çıkacak; iki taraf geçen cuma günü Mısırlı forvetin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma konusunda anlaşmaya varmıştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, hazırlık döneminin öne çıkan yıldızlarından biri olan Barcelona forveti, sezon başında zorlu bir görevle karşı karşıya; zira Raphinha'nın sahte forvet mevkiinde sergilediği yüksek performans ve rotasyona yer bırakmaması bu durumu güçleştiriyor.

Gazete, gerçek bir forvet olmasına rağmen Hamza'nın, Brezilyalının sergilediği üstün performans nedeniyle şimdiye kadar kadroya girme kapılarının kendisine kapalı kaldığını belirtti.

Mısırlı forvet, resmi maçlarda yalnızca Rayo Vallecano karşısında 4 dakika süre aldı; ancak hazırlık dönemini takımın en golcü oyuncusu olarak tamamlayan Hamza pes etmiyor ve fırsatın bugün Levante karşısında gelmesini bekliyor.

Hansi Flick bu akşam yeniden rotasyon politikasına dönüyor; bu da Hamza'ya oyun süresi alma konusunda yeni bir fırsat tanıyor.

Alman teknik direktör dün, oyuncunun sözleşme yenilemesini övdü; çünkü Mısırlı milli oyuncunun takım kadrosu içinde eşsiz özellikler sunduğunu, ceza sahası içinde güçlü bir varlık gösteren gerçek bir forvet olduğunu ve Katalan takımının diğer forvetlerinden farklı özelliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Hamza'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar yenilenmesi, Barcelona'nın gelecek projesinde önemli bir parça olarak gördüğü bir forvete bağlılığını teyit ediyor; ancak Mısırlı oyuncu yalnızca beklemekle yetinmek istemiyor.

Hedefi, mevcut takım içinde kendini hızla kabul ettirmek ve Hansi Flick'in kendisine tanıdığı her fırsatı, yaz döneminde yaptığı gibi değerlendirmek.

Olağanüstü bir dönem

Hamza, Barcelona'nın tüm maç kadrolarında yer alıyor ve fırsatını beklemeyi sürdürüyor; ancak Raphinha'nın olağanüstü bir dönemden geçmesi nedeniyle rekabet oldukça zorlu görünüyor.

Brezilyalı, ister La Liga'da ister Şampiyonlar Ligi'nde olsun, şimdiye kadar çıktığı tüm maçlarda gol kaydederek gol sayısını 8'e yükseltti; bunların 6'sını yerel ligde, 2'sini ise kıtanın en önemli turnuvasında attı. Levante de Raphinha'nın yeni kurbanı olabilir.

Brezilyalı, Levante karşısında iki maça çıktı ve ikisinde de galibiyet aldı; ancak bu takımın filelerini şimdiye kadar havalandıramadı.

Raphinha bu akşam, rakamlarını artırmak ve şimdiye kadar sezon başının simgesi haline gelen gol serisini sürdürmek için yeni bir fırsat yakalıyor; sözleşmesini henüz imzalamış olan Hamza ise o geleceğin aynı zamanda bir bugüne dönüşmeye başlaması için çabalıyor ve bugün yeni dakikalar alabilir.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz