Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaran Arda Güler'in EURO 2024'teki performansı İspanya'da yakından takip edilecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te dev turnuvada boy gösterecek.

Yarın ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, tarih yazmayı amaçlıyor.

Dev turnuva öncesinde İspanya'nın başkenti Madrid, Arda Güler'in performansını yakından takip ediyor.

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19 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında GOAL'ün İspanya muhabiri Nicolas De Marco, yorumlarda bulundu.

De Marco ne dedi?

Real Madrid'i yakından rakip eden De Marco, şunları söyledi:

"EURO 2024, Arda Güler'in sadece değerini ve önemini artırabilir. Turnuvanın, Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili planlarını değiştirmesi beklenmiyor.

"Arda Güler, Real Madrid kariyerine sosyal medyada yaptıklarıyla taraftarları çıldırtan viral bir futbolcu olarak başladı. Sezonu ise olgunluk, fizik ve belirginlik kazandığını teyit ederek bitirdi."

'Ancelotti, Arda'nın kalmasını istedi'

"Farklı kaynaklara göre Real Madrid, Ancelotti'nin vesayeti altında bir yıldız olma potansiyeline güvenerek, tüm kiralama tekliflerini reddetti ve genç umut Arda Güler'i elinde tutmaya karar verdi. Carlo Ancelotti, Arda'nın takımda kalmasını istedi.

"Eski Fenerbahçeli oyuncu, takımın gelecek planlarının önemli bir parçası.

"Genç ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedefleyen kulüp, Türk oyuncuyu gelecek sezon da takımda tutmaya karar verdi ve kiralama ihtimalini ortadan kaldırdı."