İspanyol gazeteci Juanma Rodríguez, Real Madrid yönetiminden Kylian Mbappe'den vazgeçip Norveçli Erling Haaland'ı transfer etmesini isteyerek Madrid çevrelerinde büyük tartışma yarattı. Rodríguez, Manchester City'nin golcüsünün Eflatun-beyazlıların santrfor mevkii için en iyi seçenek olacağını savundu.

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Rodríguez bu açıklamaları "El Chiringuito" programına konuk olduğu sırada yaptı. Açıklamalar, İngiliz ekibinin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından sonuçlarının gerilemesi ve tüm kupaların en güçlü adaylarından biri olarak alıştığı görüntüden uzaklaşması nedeniyle Haaland'ın Manchester City'deki geleceğine dair konuşmaların arttığı bir döneme denk geldi.

Norveçli golcünün geleceğiyle ilgili spekülasyonlar, Manchester City'nin Premier Lig'deki finansal kurallarla ilgili manipülasyon davası nedeniyle alt liglere düşürülmeye kadar varabilecek ağır bir cezayla karşı karşıya olmasıyla daha da arttı.

Rodríguez, "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre, Real Madrid'in oyuncularının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için hücum seçeneklerini yeniden düzenlemesi gerektiğini düşünüyor. Gazeteci, kendi bakış açısına göre Mbappe'nin klasik santrfor mevkiinde oynamasının ideal çözüm olmadığını, Haaland transferinin ise takıma bu role uygun, farklı özelliklere sahip bir golcü kazandıracağını belirtti.

İspanyol gazeteci şunları söyledi: "Erling Haaland'ı beğeniyorum, ama Kylian Mbappe'yi satmadan onu transfer etmek mümkün değil . Fransız oyuncuyla ilgili bir sorunumuz var, çünkü onu sol kanatta oynatırsanız, Zinedine Zidane ile yaşadığı deneyimde olduğu gibi buna itiraz edebilir. Bu yüzden onu santrfor mevkiinde kullanmak zorunlu hale geldi."

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Rodríguez, Real Madrid'in hücum hattını kurmak için uygun gördüğü planın, en iyi performansını sergileyebileceği ve hızı ile bire bir mücadelelerdeki becerileri sayesinde fark yaratabileceği sol kanatta Vinicius Junior'a, santrfor mevkii için transfer edilecek Haaland'a ve sağ kanatta Fildişili genç yetenek Yan Diomande'ye dayandığını ekledi.

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Gazeteci, bu üçlünün Real Madrid'e büyük bir hücum çeşitliliği kazandıracağına inanıyor: sol kanattan savunmaları delip geçebilen Vinicius, ceza sahası içinde atakları bitirme ve fırsatları değerlendirme becerisiyle öne çıkan Haaland ve sağ kanat için uygun bir takviye olarak gördüğü Diomande.

Klasik santrfor mevkiinde Haaland'ın Mbappe'den daha iyi olup olmadığı sorulduğunda Rodríguez, hiç tereddüt etmeden görüşünü korudu ve "Hiç şüphesiz. Bu sadece bir futbol fantezisi, çünkü kanıtlanamaz, ama benim için tartışmaya açık değil" dedi. Gazeteci böylece Norveçli golcünün bu mevkiye daha uygun olacağına inandığını vurguladı.

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Ancak bu öneri, programdaki yorumcuların ortak görüşü olmadı. Yorumculardan bazıları, Haaland'ı kadroya katmak için Mbappe'den vazgeçme fikrine karşı çıkarak Fransız yıldızın geçen sezon Norveçli golcüden daha fazla gol attığını hatırlattı.