İspanyol gazeteci: Pérez bu yaz "büyük bir sürpriz" hazırlıyor

Önde gelen bir İspanyol gazeteci, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez’in transfer piyasasında büyük bir hamle hazırladığını düşündüğünü açıkladı ve “Kraliyet Kulübü’nün kadrosunda köklü bir değişiklik yapmaya acil ihtiyaç duyduğunu” vurguladı.

Gazeteci Roberto Gómez, “Radio Marca” kanalındaki “La Tribuna” programında Xavi Amaro ile yaptığı röportajda, “Florentino Pérez önemli bir şey hazırlıyor” dedi ve kulübün hamlelerinin görünenden daha fazlasını barındırdığını belirtti.

Gomez, Real Madrid’in transfer piyasasında bir değişiklik yapmaya acil ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Bu, Real Madrid’in yararına olacaktır” dedi ve şu anda kulüple bağlantılı oyuncuların “iyi” olduğunu, ancak “nihai hedefin daha iddialı olabileceğini” belirtti.

İspanyol gazeteci sözlerine şöyle devam etti: “Florentino’nun başka bir şeye odaklandığını düşünüyorum.” Bu yorumunun kesin bilgilere değil, durumu kendi yorumuna dayandığını vurgulayan Gomez, ancak Real Madrid başkanının “taraftarlar üzerinde büyük etki yaratabilecek bir oyuncu aradığına” inandığını belirtti.

Gómez, beklenen transferin kriterlerini şöyle belirledi: “Hedeflenen oyuncu dünya çapında bir yıldız olmalı,” diyerek Pérez’in Bernabéu taraftarlarını coşturabilecek büyük bir ismi kadroya katmaya çalıştığını ima etti.

Tartışma sırasında, Bayern Münih’in yıldızı Fransız Michael Olesi, Kraliyet forması giyebilecek olası adaylardan biri olarak öne çıktı; Roberto Gomez, oyuncunun yeteneklerine ve takıma yapabileceği etkiye duyduğu büyük hayranlığı gizlemedi.

Bu spekülasyon, Real Madrid’in zorlu bir sezonun ardından kadrosunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde ortaya çıkıyor; bu da önümüzdeki transfer dönemini, kulübün Avrupa ve ulusal düzeydeki hedefleri açısından belirleyici bir dönüm noktası haline getiriyor.