Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin, Arda Güler'i sevmediği iddia edildi. Yıldız futbolcunun, ocakta takımdan ayrılmak istediği bildirildi.

Geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Real Madrid'de süre almakta zorlanıyor.

Bu sezon 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, söz konusu 12 karşılaşmada gol veya asist üretemedi ve sadece 307 dakika sahada kalabildi.

Ocak ayında ayrılacak iddiası

Öte yandan İspanyol basınında Arda Güler'le alakalı ortaya bomba bir iddia atıldı.

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İspanyol gazeteci Eduardo Inda, takımda fazla forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin eski yıldızının, bir çıkış yolu aradığını iddia etti.

Inda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor, Cumartesi günkü maç son bir aydaki birkaç maçtan biriydi. Çok üzgün.

"Carlo Ancelotti onu sevmiyor"

"Ancelotti onu sevmiyor, Davide seviyor ama Carlo sevmiyor çünkü fiziksel eksikliği var.

"Oyuncu dolaylı olarak kış transfer döneminde kiralık gitme ihtimalini ortaya attı. Olasılıklardan biri de Mourinho'nun Fenerbahçe'si."