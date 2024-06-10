İspanyol futbolunda bir ilk! Vinicius Junior'a ırkçılık davasında karar çıktı

Vinicius Junior'a yönelik ırkçı söylemlerinden dolayı yargılanan 3 Valencia taraftarı hakkında emsal bir karar çıktı.

3 Valencia taraftarı yargılanıyordu

Vinicius Junior ırkçı söylemlerden rahatsız

Emsal bir karar çıktı

NE OLDU? La Liga'da Valencia ile Real Madrid arasında oynanan maçta tribünlerden Vinicius'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

BÜYÜK RESİM: Bu, LaLiga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak kayıtlara geçti. Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar; Vinicius, LaLiga ve Real Madrid'den özür dilemiş ve yaptıklarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

NE SÖYLENDİ? Kararın ardından Vinicius Junior şunları söyledi: "Birçok kişi bunu görmezden gelmemi istedi, bazıları mücadelemin boşuna olduğunu ve sadece futbol oynamam gerektiğini söyledi. Ancak her zaman söylediğim gibi ben ırkçılığın kurbanı değilim. Ben ırkçılığın celladıyım. İspanya tarihindeki bu ilk ceza benim için değil, tüm siyahlar için. Bu tarihi cezanın gerçekleşmesine yardımcı oldukları için La Liga ve Real Madrid'e teşekkür ederim. Daha fazlası da gelecek."

Haberin devamı aşağıda

La Liga Başkanı Javier Tebas ise mahkemenin kararının ardından şunları söyledi: "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor."