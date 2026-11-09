Mevcut sezonun son aylarında Martin Zubimendi, mali hesaplarında dengeyi sağlamak için bir dizi oyuncusunu satması gereken Arsenal'den ayrılmaya aday hale geldi.

İspanyol orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'in kendisiyle anlaşmaya olan ilgisiyle birlikte ayrılığa aday isimler arasında öne çıkıyor.

İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Atletico Madrid iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerden ve oyuncunun takım içinde eski yerini geri kazanma ve kendini önemli hissetme isteğinden faydalanarak Zubimendi'yi kadrosuna katmakla ilgilenen başlıca kulüpler arasında yer alıyor.

Arsenal mümkün olan en kısa sürede nakit akışı sağlamaya ihtiyaç duyuyor. Takımın Mikel Arteta yönetiminde sergilediği başarılı sezona rağmen mali hesaplar istenen şekilde ilerlemiyor.

Kulüp, kadroda vazgeçilmez unsur olarak görülen yalnızca üç temel oyuncusunun sözleşmesini yenilemeyi planlarken, diğer oyuncular ekonomik durumu iyileştirmek ve kulübün Hilal Suudi'ye yaklaşık 70 milyon euro karşılığında transfer olan Gabriel Martinelli ile izlediği yolun aynısını sürdürmek amacıyla satışa açık olacak.

Bu koşullar altında, önümüzdeki aylarda aralarında Viktor Gyökeres, Mikel Merino ve Zubimendi'nin de bulunduğu bir dizi oyuncunun, diğer isimlerle birlikte rotasını değiştirmesi bekleniyor.

Atletico Madrid, Arsenal içinde yaşanan mevcut çalkantıları değerlendirerek oyuncuyla anlaşma fırsatını kapmak istiyor; zira Zubimendi, Madrid kulübünün eski bir hedefi konumunda.

Atletico, oyuncu Real Sociedad'dayken kendisini kadrosuna katma olasılığının nabzını yoklamayı daha önce denemiş, hatta tutumunu öğrenmek için çevresiyle temaslar kurmuştu; ancak oyuncu o dönemde kuzey Londra kulübüyle çoktan anlaşmaya varmıştı.

Şimdi ise, aksaklıklardan uzak kalmayan bir sezon başlangıcının ardından Zubimendi, bağlılığının azalması ya da kalitesinin eksikliği nedeniyle değil, İngiliz kulübüne kendini dayatan mali zorunluluk sonucu, yakın gelecekte Emirates Stadyumu'ndan ayrılmaya aday isimlerden biri haline geldi.

Geçen sezonun aksine, ki o sezon boyunca mart ayına kadar Premier Lig'in en iyi transferi ödülü için yarışmaya devam etmişti, Zubimendi'nin rolü gözle görülür biçimde geriledi ve takımın kadrosundaki yedek seçeneklerden biri haline geldi.

Premier Lig şampiyonu takıma hızla uyum sağlayan Bruno Guimaraes'in transfer edilmesi, Zubimendi'nin forma şansı bulmasını daha da zorlaştırdı; öyle ki artık ilk on birde bir yer için yarışma imkânı neredeyse kalmadı.

Oyuncu, mevcut sezonun başından bu yana 12 maça yayılan yalnızca 380 dakika sahada kaldı ve yalnızca bir kez tam maç oynadı; o da Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag karşısındaydı. Kalan katılımları ise sınırlı dakikalarla sınırlı kaldı. Bu, Arsenal'in iki yıldan kısa bir süre önce kadrosuna katmak için 60 milyon euro harcadığı bir oyuncu için zayıf bir bilanço.

Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için ödediği yatırımın değerini geri kazanmaya çalışıyor; iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler ise, özellikle geçen yaz hareketlilik yaşanan Julian Alvarez dosyasının Emirates Stadyumu'nun kulislerinde hâlâ gündemde olduğu düşünülürse, anlaşmanın tamamlanmasını kolaylaştırabilecek bir etken gibi görünüyor.

Buna bağlı olarak, Arsenal'in Noel tatili döneminde Atletico Madrid'e anlaşma değerinde bir indirim sunması uzak bir ihtimal gibi görünmüyor; ancak Madrid kulübünün transferi sonuçlandırma isteği ve heyecanı mevcut olsa da, müzakerelerin tamamlanması kesinlikle kolay olmayacak.