Real Madrid'de yeteneklerini sergileyecek fırsatları bulamayan Arda Güler için ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, La Liga'daki kariyerine istediği gibi başlayamadı.

Sezon öncesi üst üste sakatlıklar yaşayan A Millî Takım'ın yıldızı, bu sakatlıkların da etkisiyle hünerlerini Santiago Bernabeu sakinlerine gösterme fırsatı elde edemedi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde Real Madrid'in, büyük bir potansiyel olarak gördüğü Arda Güler için karar verildiği iddia edildi.

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AC Milan'a kiralanacak

İspanya'nın önde gelen yayın organı olan AS'ta yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'i sezon sonunda AC Milan'a kiralık olarak gönderecek.

Kulübün amacı, tıpkı Brahim Diaz'da olduğu gibi Arda'nın AC Milan'da forma şansı bularak fiziksel olarak kuvvetlenmesini ve tecrübe kazanmasını sağlamak.

AC Milan'ın Arda'yı bir sezonluğuna değil iki yıllığına kiralamak istediği de gelen bilgiler arasında.