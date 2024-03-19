İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'de daha fazla süre alabilmesi için Carlo Ancelotti'ye tam saha pres yapıyor.

Real Madrid'deki ilk golünü Celta Vigo'ya karşı kayederek tarihe geçen Arda Güler'in Osasuna maçında uzaktan vurduğu şutun direkten dönmesi, hem Türkiye'de hem de İspanya'da gündem olmuştu.

Maçın ardından pozisyonu değerlendiren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda'nın şutu bizim için goldü. O vuruşa herkes cesaret edemez. 19 yaşında olup da bu kadar yüksek öz güvene sahip olan çok az oyuncu gördüm" diyerek Fenerbahçe'nin eski yıldızını övmüştü.

Şimdi ise İspanyol basını, Arda Güler'in daha fazla süre alması için adeta kazan kaldırdı.

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Detaylar neler?

Skorer'in derlediği habere göre Arda Güler'in orta sahadan çektiği, direkten dönen şutu İspanya'daki futbol ortamında geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid teknik direktörüne ise oyuncuyu maça geç soktuğu için eleştiri yağdı.

Marca gazetesinde Jose Vicente Hernaez'in 'Arda Güler'in girmesi çok gecikti' başlıklı yazısında "Bu maçta çok daha fazla süre verilebilirdi ama bir işe yaramayacak sondaki bir kaç dakika ile yetinildi. Arda yine de sahaya her çıktığında, ardında kaliteli detaylar bırakıyor. Carlo Ancelotti daha neyi bekliyor?" satırları yer aldı.

Real Madrid'in yarı resmî yayın organı Marca'da Miguel Lara imzalı bir diğer yazıda ise 'Ancelotti izin ver de Arda'yı 5 dakikadan daha fazla izleyelim' başlığı kullanılarak şu satırlara yer verildi:

'BU VURUŞ BİR DEHA ÜRÜNÜ'

"Türk futbolcunun sadece beş dakikası vardı. Bu süre, ligin golü olarak anılacak jeneriklik bir golün kıyısından dönmesi için yeterli oldu. Bu vuruş bir deha ürünü, bir sanat eseriydi. Ancelotti'nin, Arda'yı beş dakikadan fazla görmemize izin vermesinin zamanı geldi. Çünkü sahaya her adımını attığında Madridlilerin yüzünü güldürüyor."