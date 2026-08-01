Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in adı, Birmingham City ile oynanan hazırlık maçındaki dikkat çeken performansının ardından İspanyol basınının manşetlerine damga vurdu. Bu maçta iki gol kaydeden oyuncu, Barcelona'nın yeni sezon hazırlık kampındaki en büyük sürprizlerden biri olarak kendini kabul ettirdi.

"Marca" gazetesi, "Hamza planı başarılı" başlığıyla yayımladığı haberde, Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra tatilini yarıda keserek Katalan ekibinin antrenmanlarına derhal katılan 18 yaşındaki oyuncunun kararını övdü. Gazete, "muhteşem hareketleri ve ceza sahası içindeki mükemmel konumlanması, ayrıca genç yaşına rağmen sahip olduğu cesareti"nin, onu teknik direktör Hansi Flick'in gözdesi haline getirdiğini vurguladı.

"Mundo Deportivo" ise Hamza'yı "Flick'in hırslı golcüsü" olarak nitelendirerek, onun "Barcelona'nın diğer forvetlerinden farklı bir türde bir hücumcu" olduğuna ve takımın "Lewandowski'nin ayrılığından bu yana özlemini çektiği nitelikleri" temsil ettiğine dikkat çekti. Gazete, oyuncunun kendisinin kazandığı bir penaltıyı kullanmak için özgüvenle öne çıkarak kendinden daha yaşlı rakiplerini geride bıraktığı anı örnek göstererek zihinsel dayanıklılığını öne çıkardı.

"Sport" gazetesi ise "Hamza Abdülkerim çözümü: Transfer piyasasına damga vuran Barcelona'nın sürpriz forveti" başlıklı uzun bir haber ayırarak, oyuncunun Mısır'ın El Ehli kulübünün akademisinden Avrupa futbolunun kalelerine uzanan yolculuğunu ele aldı. Gazete, "Barcelona'nın gözlemcilerinin" uluslararası genç turnuvalarında "onun potansiyelini ve yeteneklerini fark ettiğini" ve bunun kulübü 1,5 milyon euro değerindeki satın alma maddesini devreye sokmaya yönelttiğini belirtti.

Eğlenceli bir ayrıntıya değinen "Cadena Ser" ise Hamza'nın St Andrew's Stadı'ndaki hoparlörlerle olan hikâyesini aktardı. Stadyum anonslarının basın açıklamasını kesmesi üzerine oyuncu, bu duruma alaycı bir gülümsemeyle yaklaşarak hoparlörlerin medya önündeki gerginliğini aşmasına "yardımcı olduğunu" söyledi; bu da genç yaşına rağmen kişisel olgunluğunun bir kanıtı oldu.

Haberler, Flick'in Mısırlı oyuncuya yönelik açıktan yaptığı övgülerde hemfikirdi. Teknik direktör, oyuncuyu "son derece mütevazı, harika bir kişiliğe ve büyük bir potansiyele sahip" olarak nitelendirirken, "ceza sahası içinde nasıl iyi konumlanacağını biliyor ve bu tam olarak gerçek bir forvetten istediğim şey" ifadelerini kullandı.

Özellikle Lewandowski'ye ideal bir alternatifin bulunmaması ve Julián Álvarez transferinin akamete uğraması nedeniyle Hamza'nın A takımda kalma ihtimaline dair spekülasyonlar artıyor. Bu durum, "Mısır mucizesi"nin Barcelona tarihine yeni bir sayfa yazması için kapıyı aralıyor.