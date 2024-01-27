Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in geleceği, tüm gizemini koruyor.

Real Madrid'de iki haftadır forma şansı bulamayan Arda Güler için İspanyol medyası ihtilafta kalmış durumda.

Bir kesim Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağını iddia ederken, diğer taraf ise tam tersi bir tutum sergiliyor.

İddialar neler?

Fanatik gazetesinin haberine göre İspanyol basınından Sport, Arda Güler'in ara transfer döneminde Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağını bildirdi.

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Geçtiğimiz hafta da buna benzer bir haber yapan Sport, bu kez haberi genişletip bazı örnekler verdi. Söz konusu haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Arda Güler, kış transfer dönemi bitmeden Real Madrid'den kiralık olarak ayrılabilir.

Madrid, genç Türk'ün sahada devamlılık sağlaması için olası bir transfer üzerinde çalışıyor.

Madrid bunu daha önce Brahim Diaz ve Takefusa Kubo'da da yapmıştı. Bu, çok olumlu karşılanacak bir seçenek."

"Madrid'i karıştırmaya çalışıyor"

Sport'ta yer alan haberin ardından, Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen ve Arda Güler'in durumunu oldukça yakından takip eden Defensa Central'de de konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

Sport'un eleştirildiği haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler kış transfer döneminde Real Madrid'den ayrılmayacak. Buna rağmen Sport, Carlo Ancelotti'nin futbolcunun fiziksel kapasitesinden şüphe duyduğunu ve transfer döneminin bu son günlerinde muhtemel kiralık vedasının değerlendirildiğini temin eden bir haber yayınladı.

Evet Arda için işler iyi başlamadı, ancak kulüp içinde bu futbolcuya oldukça güveniyorlar. Sport, Madrid'i karıştırıp kulübün istikrarını bozmaya çalışıyor."