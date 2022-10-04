İspanyol basını: Julen Lopetegui ile yollarını ayırmayı planlayan Sevilla, Fatih Terim ile ilgileniyor

İspanyol basınında çıkan iddialara göre teknik direktörüyle yolları ayırmayı düşünen La Liga ekibi Sevilla, Fatih Terim ile ilgileniyor.

NELER OLDU? Geçtiğimiz günlerde ismi Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve İsmail Kartal ile birlikte Hull City teknik direktörlüğü için anılan Fatih Terim, İspanyol basınında çıkan iddialara göre Sevilla’nın başına geçebilir.

İlk 7 haftada sadece 1 galibiyet alabilen La Liga ekibi; 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı ve teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrılması düşünülüyor.

NE SÖYLENDİ? İspanyol spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor. Galatasaray’dan sonra herhangi bir takımla çalışmayan teknik adamın iddialara henüz bir yanıtı bulunmuyor.

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