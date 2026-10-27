İspanyol gazeteleri, pazartesi akşamı Harry Kane'in Ballon d'Or zaferiyle Lionel Messi'nin 2010'daki zaferi arasında paralellik kurdu. Medya, jürinizin "bireysel kaliteyi" takım olarak kazanılan kupalara tercih ettiğini ve ödül için kişisel tanıtım yapmanın hiçbir işe yaramadığını düşünüyor.

Kane, pazartesi akşamı geçen sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Ödülü Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak aldı. Mbappé ikinci, Yamal ise üçüncü oldu.

El Pais, "gollerin kupalardan daha ağır bastığını" belirtti. İspanyol yayın organı, Yamal'ın Şampiyonlar Ligi dışında akla gelebilecek neredeyse tüm kupaları kazandığını, ancak Kane'in daha fazla gol attığını vurguladı.

MARCA da aynı sonuca vararak 2010'daki ödül töreniyle karşılaştırma yaptı. O yıl Messi, Iniesta ve Xavi Dünya Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen ödülü onların önünde almıştı.

AS da bu ödül için en önemli unsurun goller olduğunu belirtti. Kane bu sezon 73 gol attı, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu ve Bayern ile tüm yerel kupaları kazandı. Gazete, Kane'in ödülü hak ettiğini belirterek kişisel tanıtım kampanyalarının hiçbir işe yaramadığını yazdı.

El Confidential ise Mbappé ve Yamal'ın kişisel tanıtım çabalarına değinerek Kane'in iki kanat oyuncusunu "tozpembe hayallerinden uyandırdığını" yazdı.