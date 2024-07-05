İspanyol basını, Real Madrid yıldızı Arda Güler ve Başkan Florentino Perez ile ilgili gerçeği ortaya çıkardı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te cumartesi akşamı Hollanda ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek ve Arda Güler, Vincenzo Montella'nın ileri uçta yine en büyük kozlarından biri olacak.

Fenerbahçe'nin eski yıldızını mevcut kulübü Real Madrid de çok yakından takip ediyor. Barcelona'yı reddederek Los Blancos taraftarlarının gönlünde taht kuran Arda için ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

İspanyol gazeteci, Florentino Perez - Arda Güler gerçeğini ortaya çıkardı.

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İşte o iddialar

Radio Estadio muhabiri Alberto Pereiro, Arda Güler ve Florentino Perez ile ilgili ortaya çarpıcı bir iddia attı.

Defensa Central'de Estadio'nun kaynak gösterilerek derlenen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve takım da ona bu şekilde değer veriyor.

Ayrıca oyuncunun pazarlama ve sosyal medya üzerindeki etkisi acımasız.

'Perez ile doğrudan bağı var'

"Öte yandan Arda'nın, Florentino Perez ile doğrudan bir bağı var.

Arda'nın Real Madrid başkanıyla bu yakınlığı çok önemli.

"Çünkü bu samimiyet her futbolcuda yok. Arda, Florentino'nun özellikle sevdiği bir oyuncu ve Ancelotti gibi onun da gelecek sezon daha fazla süre alması gerektiğine inanıyor."