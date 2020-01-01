Koronavirüs

İspanya'da antrenmanlar 4 Mayıs'ta başlayacak

Yorum()
la liga
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada futbolcular dahil bütün profesyonel sporcuların 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara yeniden başlayabileceği belirtildi.

Ayrıca belirlenen dört aşamanın ardından Haziran ayının sonuna doğru her şeyin normale dönmesini hedeflendiği ifade edildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Belirlenen dört aşama ise şu şekilde oluştu:

    Aşama 0: Profesyonel sporcular için bireysel ve basit antrenmanlar

    Haberin devamı aşağıda

    Aşama 1: Antrenman merkezlerinin açılması ve antrenman yükünün artırılması

    Aşama 2: 400'den az katılımcıyla dış alan aktivitelerinin başlaması

    Aşama 3: Yeni standartlara dönüş

    Kapat