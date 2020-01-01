İspanya'da antrenmanlar 4 Mayıs'ta başlayacak

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, profesyonel sporcuların 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada futbolcular dahil bütün profesyonel sporcuların 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara yeniden başlayabileceği belirtildi.

Ayrıca belirlenen dört aşamanın ardından Haziran ayının sonuna doğru her şeyin normale dönmesini hedeflendiği ifade edildi.

Daha fazla takım

Belirlenen dört aşama ise şu şekilde oluştu:

Aşama 0: Profesyonel sporcular için bireysel ve basit antrenmanlar

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Aşama 1: Antrenman merkezlerinin açılması ve antrenman yükünün artırılması

Aşama 2: 400'den az katılımcıyla dış alan aktivitelerinin başlaması

Aşama 3: Yeni standartlara dönüş