İspanya'da antrenmanlar 4 Mayıs'ta başlayacak
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la liga
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamada futbolcular dahil bütün profesyonel sporcuların 4 Mayıs Pazartesi günü antrenmanlara yeniden başlayabileceği belirtildi.
Ayrıca belirlenen dört aşamanın ardından Haziran ayının sonuna doğru her şeyin normale dönmesini hedeflendiği ifade edildi.
Belirlenen dört aşama ise şu şekilde oluştu:
Aşama 0: Profesyonel sporcular için bireysel ve basit antrenmanlar
Aşama 1: Antrenman merkezlerinin açılması ve antrenman yükünün artırılması
Aşama 2: 400'den az katılımcıyla dış alan aktivitelerinin başlaması
Aşama 3: Yeni standartlara dönüş