İspanya'da 5 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

İspanya'da futbol geri dönmeye hazırlanırken La Liga ve ikinci lig oyuncularına yapılan koronavirüs testlerinin bazıları pozitif çıktı.

İspanya'da ve ikinci lig ekiplerinde yapılan koronavirüs testlerinde pozitif sonuçlara rastlandı.

Salgın nedeniyle ara verilen 2019-20 sezonunu tamamlamak üzere hazırlıklara geçen İspanyol ekipleri, oyuncularını sağlık kontrollerinden geçirmeye başladı.

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La Liga yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu kontroller sırasında ikinci lig de dahil olmak üzere toplamda 5 oyuncuda koronavirüs tespit edildi.

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Bu oyuncularda semptom gözlenmezken isimleri gizli tutuldu. Koronavirüs tespit edilen oyuncular karantinaya alındı ve önümüzdeki günlerde yeniden kontrolden geçecekler.

Bu oyunculardan bir tanesinin forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol bek Renan Lodi olduğu öne sürüldü.