İspanya'da 2003'ten beri bir ilk yaşanıyor

Bu sezon yenilenen İspanya Kral Kupası formatı, ülkenin geleneksel büyüklerine yaramadı.

İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu ve bu takımlar arasında ülkenin en önemli ekipleri yok.

'in 'a 'nın da Athletic Bilbao'ya elenmesiyle birlikte 2003'ten beri bir ilk yaşanmış oldu.

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17 yıldır ilk defa Kral Kupası yarı finallerinde Real Madrid, Barcelona, ve 'dan biri yer almayacak.

Daha fazla takım

Barcelona, Real Madrid ve Valencia çeyrek finalde, Atletico Madrid ise son 32 turunda turnuvaya veda etti.

Kral Kupası bu sezon değişen formatıyla birlikte artık tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanıyor.