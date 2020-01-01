İspanya'da 2003'ten beri bir ilk yaşanıyor
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İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kalan takımlar belli oldu ve bu takımlar arasında ülkenin en önemli ekipleri yok.
Real Madrid'in Real Sociedad'a Barcelona'nın da Athletic Bilbao'ya elenmesiyle birlikte 2003'ten beri bir ilk yaşanmış oldu.
17 yıldır ilk defa Kral Kupası yarı finallerinde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia'dan biri yer almayacak.
Barcelona, Real Madrid ve Valencia çeyrek finalde, Atletico Madrid ise son 32 turunda turnuvaya veda etti.
Kral Kupası bu sezon değişen formatıyla birlikte artık tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanıyor.