Inter Miami'nin Arjantinli kaptanı Lionel Messi, 2026 Prenses Asturias Spor Ödülü'nü almak için İspanya'ya yaptığı kısa ziyaretin ardından hızla ABD'ye dönmeye hazırlanıyor. Tüm gözler ise önümüzdeki pazartesi düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or töreninde yer alıp almayacağına çevrildi.

Messi, sportif kariyeri ve toplumsal etkisi nedeniyle kendisine layık görülen ödülü almak için İspanya'nın Oviedo şehrine geldi. Spor Sarayı'nda çocuklar ve gençlerle bir araya gelen Messi, ülkeden ayrılıp takımına dönmeye hazırlanmadan önce İspanya Kralı ve Kraliçesi ile akşam yemeği yedi.

Messi Inter Miami'ye dönmeye hazırlanıyor

Inter Miami'nin kaptanının, yarın cumartesi günü oynanması planlanan New York Red Bulls maçına hazırlanmak için hızla ABD'ye dönmesi bekleniyor. Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan ve sezonun kritik aşamasında rekabeti sürdürmeyi hedefleyen takımı için bu maç büyük önem taşıyor.

Inter Miami'nin teknik direktörü Kelly Gonzalez, Messi'nin takıma olan bağlılığını övdü ve oyuncunun kendi arzusuyla takım arkadaşlarıyla birlikte olmak ve maçlara çıkmak istediğini vurguladı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gonzalez şöyle konuştu: "Kendi isteğiyle burada olmak ve oynamak istemesinden gurur duymalıyız."

Messi, Barcelona-Real Madrid El Clasico'sunu kaçıracak mı?

Messi, Inter Miami maçlarına yetişmek için ABD'ye dönmeye hazırlanırken, önümüzdeki pazar günü oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid El Clasico'sunda yer alma ihtimali zayıf görünüyor. Özellikle de bu maçın, takımının New York Red Bulls karşılaşmasından yalnızca bir gün sonra oynanacak olması bunu güçlendiriyor.

Arjantinli yıldızın, Amerikan takımıyla olan yükümlülükleri nedeniyle beklenen dev maçı izlemek için İspanya'da kalma niyetinde olduğunu doğrulayan herhangi bir bilgi yayınlanmadı. Bu da hızla ABD'ye dönmesini en olası senaryo haline getiriyor.

Peki ya Ballon d'Or töreni?

Öte yandan Messi'nin, 26 Ekim pazartesi günü düzenlenmesi planlanan Ballon d'Or törenine katılıp katılmayacağı konusundaki tutumu, kariyerinde on yedinci kez ödüle aday gösterilmesine rağmen henüz netlik kazanmış değil.

Kulüpleriyle sergiledikleri performansların ardından İspanyol Lamine Yamal, İngiliz Harry Kane ve Fransız Kylian Mbappe ile birlikte ödülü kazanmaya aday en güçlü isimlerin başında geliyor.

Sekiz ödülle Ballon d'Or'u en çok kazanan oyuncu rekorunu elinde bulunduran Messi'nin, özellikle ABD'deki sportif yükümlülükleri göz önüne alındığında, törene katılıp katılmayacağı ya da sonuçları uzaktan takip etmekle mi yetineceği şu ana kadar açıklanmadı.