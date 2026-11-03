İspanya'yı sarsan trajedi: Tenerife oyuncusu korkunç bir sakatlığın ardından hayatını kaybetti

Tenerife forveti Jesús de Miguel Alameda'nın Salı günü 30 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İspanyol futbolu yasa boğuldu. Oyuncu, takımının Andorra ile oynadığı maçta aldığı ağır sakatlığa yenik düştü; bu trajik olay tüm spor camiasını derinden sarstı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Tenerife kulübü, oyuncusunun vefatını Salı günü sabah saat sekizde duyurdu. Kulübün, bu trajik kayıp karşısında yakınlarını teselli edecek sözleri bulmanın güçlüğünü dile getiren dokunaklı bir açıklama yayınlamasının ardından bu haber, kulübün, taraftarlarının ve futbol ailesinin üzerine derin bir hüzün gölgesi düşürdü.

Kulüp mesajının başında şunları kaydetti: "Acının şiddetiyle yıkılmış durumdayız, şoktan dillerimiz tutuldu ve bunun gerçek olduğuna inanamıyoruz." Kulüp, Jesús de Miguel'in ailesine, sevdiklerine ve takımın tüm taraftarlarına tam dayanışmasını vurguladı.

Tenerife şunları ekledi: "Teselli edecek hiçbir söz yok, hüzünle dolu bu duyguyu hafifletebilecek hiçbir şey yok." Ardından taziyelerini sunarak şöyle dedi: "Yıkılmış ailesinin ve sevdiklerinin, ayrıca bugün bu acımasız sona ağlayan tüm Tenerife ailesinin yanındayız."

Jesús de Miguel'in ailesi ise, aldıkları tüm destek ve taziye mesajları için minnettarlığını dile getirdi; aynı zamanda içinden geçtikleri bu zorlu anlarda mahremiyetlerine azami ölçüde saygı gösterilmesini istedi.

Bu trajedi, forvetin Heliodoro Rodríguez López Stadı'nda oynanan Tenerife-Andorra karşılaşmasında maruz kaldığı ciddi kazanın ardından geldi; çarpışma maçın uzatma dakikalarında meydana gelmişti.

Jesús de Miguel, bir kontra atak başlatmak için orta sahadan koşarken, topu uzaklaştırmaya çalışmak amacıyla ceza sahasından çıkan konuk takımın kalecisi Jesús Owono ile çarpıştı.

Kalecinin dizi forvetin göğüs ve yüz bölgesine çarptı ve forvet bilincini kaybederek çimlerin üzerine yığıldı. Bu durum, her iki takımın oyuncularını büyük bir endişeye sürükleyerek sağlık ekibinin acilen müdahale etmesini istemelerine yol açtı.

Sağlık ekipleri, oyuncuyu sahadan sedyeyle bir ambulansa ve oradan da Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'ne taşımadan önce birkaç dakika boyunca saha içinde tedavi etti.

Oyuncu kalp ve solunum durması yaşadı; bu da sağlık ekiplerinin hastaneye taşınırken onu canlandırmak için müdahale etmesini gerektirdi. Canlandırma çabaları nabzını geri kazandırmayı başardı, ancak oyuncu bilincini yitirmiş halde kaldı ve kritik durumda yoğun bakım ünitesine alındı.

Salı sabahının ilk saatlerinde Tenerife kulübü, oyuncunun nörolojik durumunun kötüleştiğini duyurdu; ardından vefatını açıkladı ve böylece trajik kazanın ardından onu kurtarma çabaları son buldu.