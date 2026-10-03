İspanya Milli Takımı, bugün cumartesi akşamı Oviedo kentindeki Carlos Tartiere Stadı'nda Çek Cumhuriyeti ile karşılaştığı ve UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta rakibini 3-1 mağlup ederek net bir galibiyet elde etti.

İspanya adına skoru 5. dakikada Lamine Yamal açtı. Topu ceza sahasının sınırında alan oyuncu, bir savunmacıyı çalımladıktan sonra sol ayağıyla uzak köşeye muhteşem bir şut çekti ve kaleci Kinsky'nin müdahale edemediği bu vuruşla ağları buldu. Böylece Barcelonalı kanat oyuncusu, üç maç üst üste İspanya'nın ilk golünü kaydederek erken gol atma alışkanlığını sürdürmüş oldu.

Rodri, yarım saat dolmadan ikinci golü ekledi. Pedri'nin ceza sahası içine kadar sokulmasının ardından Çek savunmasının topu uzaklaştırma denemesi sonucu top orta saha oyuncusuna ulaştı ve Rodri sert ve isabetli bir şutla topu ağlara gönderdi. Bu golle İspanya, ilk yarı bitmeden rahat bir üstünlük yakaladı.

İkinci yarının başlangıcıyla birlikte Luis de la Fuente birkaç değişiklik yaptı. Lamine Yamal ve Álex Baena'yı dinlendirip Víctor Muñoz ve Yéremy Pino'yu oyuna sürdü. Ardından takımın temposunu korumak ve yeni isimlere oynama fırsatı vermek amacıyla Pedri ve Dani Olmo'nun yerine Mikel Merino ve Fermín López'i sahaya aldı.

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı, yaklaşık 70. dakikada farkı bire indirmeyi başardı. Jiří Sláma, ceza sahası içindeki boşluğu değerlendirerek uzak köşeye ustaca bir yerden vuruş yaptı ve top David Raya'nın ağlarını buldu. Böylece maç yeniden rekabetçi bir havaya büründü.

Ev sahibi ekip beraberliği yakalamanın eşiğinden döndü. Ryan Nadri, David Raya'nın bir hatasını değerlendirip topu ağlara gönderdi, ancak hakem Robin Le Normand'a yapılan bir faul gerekçesiyle golü iptal etti ve İspanya önde kalmaya devam etti.

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı, maçın sonlarına doğru yeni bir darbe aldı. Ladislav Krejčí, bir İspanya atağını durdurması nedeniyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Ardından Mikel Merino, neredeyse son dakikada attığı üçüncü golle karşılaşmanın kaderini belirledi. Víctor Muñoz'un denemesinin ardından kaleci Kinsky'den seken topu değerlendiren oyuncu, topu ağlara göndererek "La Roja"nın 3-1'lik galibiyetini perçinledi.

Bu galibiyetle İspanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. İngiltere ve Hırvatistan karşısındaki galibiyetlerinin ardından üst üste üçüncü galibiyetini elde ederken, Çek Cumhuriyeti grupta puansız kaldı.