İspanya'yı deviren Kane iddialı: EURO'yu da Dünya Kupası'nı da kazanacağız

İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, İspanyol oyuncuların Metropolitano Stadı'nda Dünya Kupası'nı taraftarlarına sergilemesini izlemenin, dünya şampiyonuna karşı 3-2 kazandıkları maçta büyük bir sürprize imza atmaları için kendilerine ekstra motivasyon verdiğini söyledi.

Reklam

İngiltere'nin kanıtlaması gereken bir şeyler vardı. Yaz aylarında oynanan Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan, ardından eylülde Wembley'de İspanya'ya 3-2 yenilen İngiliz ekibi, bu kez ikinci yarıda Elliot Anderson'ın kırmızı kart görmesine rağmen direnmeyi başardı ve İspanya'nın 43 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Maç öncesinde İspanya'nın vekil kaptanı Unai Simón, Dünya Kupası'nı Madrid'deki taraftarların önünde havaya kaldırdı. Kane, bu görüntünün İngiliz oyunculara karşılaşmada üstünlük kurmaları için ekstra bir motivasyon verdiğini itiraf etti.

Kane, maçın ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gördüklerimiz (İspanya'nın kutlaması) bizi galibiyetlere daha da aç hale getirdi. Bu bize, 'Tamam, dört ay geçti ama bir sonraki Avrupa ve dünya şampiyonu olma yolunda ilerleyecek takım biziz' deme motivasyonu verdi."

Kane şöyle devam etti: "Elbette bunu hâlâ kanıtlamamız gerekiyor, önümüzde daha uzun bir yol var. Ancak böyle geceler, takımın gücüne olan inancımızı pekiştirmekten başka bir işe yaramaz."

Reklam Reklam

"Bu galibiyet ne yaptığımızı gösteriyor. Hedeflerimizden bahsetmek bir şey, ama bunu dünyanın en iyi takımına karşı sahada gösterdiğinizde, bu gerçek bir ödüle dönüşüyor."

Related Topics

Deneyimli golcü sözlerini şöyle sürdürdü: "Geri çekilmek isteyen bir takım değiliz. İlerlemeye devam etmek ve en iyi seviyemize ulaştığımızda nasıl bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz. Yüksek tempoda oynayarak, önde baskı yaparak, topu geri kazanarak, rakip savunmanın arkasına koşular yaparak ve kontra ataklarla."

Karşılaşmayı da değerlendiren Kane, "İlk 60 dakikada bizi durdurmak zordu. Son 30 dakikada ise Azteca Stadı'nda (Dünya Kupası'nda Meksika'ya karşı) ve bu tür maçlarda edindiğin tecrübelere güvenmen gerekiyor" dedi.

Reklam

"Orada Declan Rice ile konuşuyordum. Ona bundan daha zor koşullardan geçtiğimizi söyledim ve bunu da kanıtladık."

Kane son olarak şunları ekledi: "Çok net pozisyonlar yoktu. James Trafford, özellikle son dakikalardaki çift kurtarışı olmak üzere bazı harika kurtarışlar yaptı. Ancak deplasmanda, İspanya karşısında 10 kişiyle oynarken üstünlüğünüzü koruyabiliyorsanız, bu takımın zihinsel gücünü gösterir."

Reklam

İngiltere, dün akşam (15 Kasım 2026 Pazar) başkent Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un son haftasında ev sahibi İspanya'yı 3-2 mağlup ederek son yılların en dikkat çekici galibiyetlerinden birini elde etti.



Sahada güçlü bir performans sergileyen Thomas Tuchel'in öğrencileri, oyun anlayışını ev sahibine kabul ettirmeyi başardı. Kane 45. dakikada penaltıdan golü atarak skoru açtı ve milli formayla gol sayısını 93'e yükseltti. Ezri Konsa 53. dakikada farkı ikiye çıkarırken, sadece dört dakika sonra Ben White üçüncü golü kaydetti.

Ancak maç, 63. dakikada dramatik bir şekilde değişti. Elliot Anderson, Lamine Yamal'ı düşürdüğü için kırmızı kart gördü ve İspanya'nın kazandığı penaltıyı Mikel Oyarzabal gole çevirerek farkı azalttı. On dakika sonra Nico Williams ikinci golü kaydetti ve son dakikalar İspanya'nın aralıksız baskısı altında alev alev geçti.

Reklam

İngiltere, ülkesinin 3-2'lik galibiyetini korumak için büyük bir savunma direnci göstermek zorunda kaldı. Kaleci James Trafford ise birçok tehlikeli girişimi önleyerek parladı. Trafford'un son anlarda yaptığı müthiş çift kurtarış, bu kurtarışların en dikkat çekeniydi.