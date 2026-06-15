İspanya - Yeşil Burun Adaları maçında İspanyol taraftarlar Marc Cucurella'ya sırt çevirdi: İşte nedeni

Marc Cucurella, İspanya'da pek de sevilen oyuncular arasında yer almıyor; bu durum Pazartesi akşamı Yeşil Burun Adaları ile oynanan Dünya Kupası maçında bir kez daha ortaya çıktı. Maç sırasında İspanyol seyircilerin bir kısmı ona açıkça sırt çevirdi.

Maçın kendisi de, Yeşil Burun Adaları'nın sağlam savunmasını aşmakta zorlanan teknik direktör Luis de la Fuente'nin takımı için hayal kırıklığı yarattı. İspanya, sonunda berabere kalmak zorunda kaldı.

Cucurella için gece, her top temasında yuhalanması nedeniyle daha da rahatsız edici hale geldi. Taraftarların bir kısmı, muhtemelen Barcelona taraftarları, ona defalarca "Yahuda" diye seslendi.

Sol bek, bu hafta Chelsea'den Real Madrid'e transfer oldu ve Real Madrid onun için yaklaşık 55 milyon euro ödedi. Daha önce Barcelona'ya transferi gündemdeydi, ancak kulübün mali sorunları nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi.

Cucurella ayrıca Barcelona'nın altyapısından yetişmişti, bu da durumu birçok taraftar için daha da hassas hale getiriyor ve transferinin etrafındaki duygusal yükü artırıyor.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs, daha önce Cucurella'nın Chelsea'den ayrılmasının tamamen Jorrel Hato'nun varlığıyla ilgili olduğunu belirtmişti. Genç Hollandalı oyuncu mükemmel bir gelişim gösteriyor ve bu nedenle Cucurella'nın satılmasına karar verildi.