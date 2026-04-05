İspanya, "uygunsuz davranış" nedeniyle Mısır'dan resmi olarak özür diledi: Sıkı önlemler alacağız

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Barselona'da oynanan ve golsüz berabere biten İspanya-Mısır dostluk maçı sırasında bazı taraftarların sergilediği ve kendisinin "sapkın davranış" olarak nitelendirdiği tutumu şiddetle kınadı.

Maçta, bir grup taraftarın Müslümanlara karşı düşmanca tezahüratlar yapması üzerine talihsiz olaylar yaşandı. Bu olaylar spor ve siyaset çevrelerinde geniş çaplı bir öfkeye yol açarken, İspanyol yıldız Lamine Yamal da bu davranışları açıkça kınadı.

Mısır Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan resmi açıklamada, İspanyol bakanın Mısırlı mevkidaşı Badr Abdel Aty ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede bakan, ülkesinin herhangi bir saldırgan veya ırkçı davranışı kesin olarak reddettiğini vurguladı ve yaşananların "İspanyol halkını temsil etmediğini ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri yansıtmadığını" belirtti.

Albares, İspanyol hükümetinin bu eylemlere karışanlara karşı sıkı yasal önlemler alacağını da sözlerine ekleyerek, ülkesinin "herhangi bir tür nefret veya ayrımcılığa müsamaha göstermeyeceğini" vurguladı.

Espanyol stadyum yönetimi, maç sırasında taraftarlara düşmanca tezahüratları tekrarlamamaları konusunda uyarıda bulunmuştu, ancak bazı taraftarlar bu uyarıyı yuhalamayla karşıladı, bu da gerginliği artırdı ve İspanyol spor camiasında geniş çaplı bir öfkeye yol açtı.