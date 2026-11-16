İspanya Milli Takımı'nın yenilmezlik serisi, pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının kapanışında konuk ettiği İngiltere'ye 3-2 mağlup olarak sona erdi.

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Maçın ardından İspanya Milli Takımı oyuncuları, performanslarını objektif bir şekilde eleştirdi, ancak aynı zamanda Matadorların gösterdiği tepkiden duydukları gururu da dile getirdi.

Sport gazetesi, İspanya Milli Takımı'nın bazı oyuncularının açıklamalarını yayımladı. Kaleci Unai Simon şunları söyledi: "Fiziksel olarak bizden üstün oldukları çok açık. Bire bir mücadele yöntemini benimsediler ve bununla başa çıkmakta büyük zorluk yaşadık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Denedik ama bizden daha iyiydiler. İsteseniz de istemeseniz de bu tür tecrübeler öğrenmenize yardımcı oluyor. Bunun bu dönemde yaşanması iyi oldu. Bu tecrübeden ders çıkarmalı ve hatalarımızı mart ayından önce düzeltmeliyiz."

İspanyol kaleci, mevcut turnuvanın koşulları ile Dünya Kupası koşulları arasında ayrım yapılması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda rakiplere, özellikle duran toplarda, pek fazla fırsat vermedik. Uluslar Ligi'nde ise sonunda gol yedik."

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Şöyle ekledi: "Koşulların farklı olduğu doğru. Dünya Kupası'nda burada olmayan bir baskı ve gerilim var, çünkü burada maçlar daha rahat oynanıyor. Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız. İzlediğimiz yol da böyle bir şeyin yaşanma ihtimaline kapı aralıyordu."

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Kendi adına Mikel Oyarzabal, takım arkadaşı Simon'dan biraz daha olumluydu ve İspanya Milli Takımı'nın ikinci yarıdaki performansını öne çıkardı.

Şunları söyledi: "İşlerin aleyhimize büyük ölçüde geliştiği bir maçtı, özellikle ikinci yarının başında. O anda kendinizi, hiçbir şey olmasın ya da olan her şey lehinize olsun ve fark bu kadar açılmasın diye temenni ettiğiniz bir noktada buluyorsunuz."

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Şöyle dikkat çekti: "Sonuçta üzücü bir durum. Bence hem bizim ortaya koyduğumuz performans hem de onların ortaya koyduğu performans takdir edilmeli, çünkü onlar olduğu takım haline durup dururken gelmediler. Üzücü bir mağlubiyet ama çalışmaya devam etmeliyiz."

Sözlerine şöyle ekledi: "Sahanın içinde çok fazla ve hızlı şeyler oluyor, tam olarak ne olduğunu bilmek zor, ancak takımın tepkisine odaklanmalıyız. Ayrıca kalecileri övgüyü hak eden bir performans sergiledi. Elendik demeyin, turu geçtik, yarışmanın içindeyiz ve hedefimize ulaşmak için herkesle eşit şartlarda mücadele edeceğiz."

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Aymeric Laporte da İspanya Milli Takımı'nın elde ettiği rekorun önemini vurgulamak isteyerek şunları söyledi: "İnsanlar ne isterlerse söylesinler. Sonuçta çok önemli bir başarıya imza attık ve bu tarihi bir rekor."

Şöyle vurguladı: "Biz her zaman kendimizi eleştiririz ve hep kazanmak isteriz. Galip gelmek istedik ve evlerimize memnun olmadan dönüyoruz. Gerçek bu. Biz İspanya'yız, bir numaralı sıralamadaki takımız ve sahadan rahatsızlık duyarak ayrılıyoruz."

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Aynı zamanda As gazetesi, İspanyol bek Marc Cucurella'nın, Matadorların geçtiğimiz aylarda Dünya Kupası'nı kazanarak elde ettiği başarıyı hatırlatmak istediğini aktardı.

44 maçın ardından İspanya Milli Takımı, İngiltere karşısında mağlubiyeti tattı. İspanyol bek, Instagram hesabı üzerinden herkese tek bir kelimeyle mesaj iletmeye özen gösterdi: "Gurur."