İspanyol "As" gazetesinin ünlü yazarı ve İspanya'nın Ballon d'Or oylamasındaki sesi olan Jose Felix Diaz, 2026 Ballon d'Or yarışındaki tercihlerini açıkladı.

Ödülü İngiliz forvet Harry Kane kazanırken, Kylian Mbappe ikinci sırada yer aldı, Lamine Yamal ise üçüncü oldu.

Felix Diaz, "As" kanalının "YouTube" ağındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bir süre, Harry Kane hâlâ Tottenham'da oynasaydı ne olurdu diye düşünüp durdum, belki de onu seçerdim, bilmiyorum. Alman liginde büyük bir fark olduğunu görüyorum."

Şunları ekledi: "Alman ligi, La Liga ya da Premier Lig gibi değil, öyle değil mi? Belki de olaya bu açıdan bakarsınız. Kane, İngiltere Premier Ligi'nde uzun yıllar Tottenham'da, büyük kulüplerden sayılmayan bir takımda oynadı. Tottenham'ı herhangi bir kupaya taşıyamadı ve tek başardığı, takımı bir finale götürmek oldu."

Devam etti: "Harry Kane'in podyumda yer almayı hak ettiğini düşünüyorum, ama bana göre Dünya Kupası serüvenine son derece iyi bir şekilde başladı, ardından Jude Bellingham ışıkları onunla paylaşmaya başladı, öyle değil mi?"

Diaz'a "Bazıları şöyle diyebilir: Ballon d'Or'u Kane'e verip Bellingham'ı hesaplarınızdan çıkarır mıydınız?" diye soruldu. Şöyle cevap verdi: "Bu seçime birçok faktörün girdiğini düşünüyorum ve bu faktörlerden hiçbiri tek başına belirleyici olamaz."

Şöyle sürdürdü: "Sezonun başından Dünya Kupası'nın sonuna kadar tercihimi Kylian Mbappe'den yana kullanmaya meyilliydim. Ligin gol kralı, Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı, Dünya Kupası'nın gol kralı ve turnuvanın en iyi gol kralıydı. Ayrıca Fransa Milli Takımı'nı, İspanya Milli Takımı ile karşılaşmadan önce yarı finale taşıdı."

Ekledi: "Yaşadığı çıkışlara ve düşüşlere rağmen, tüm sezon boyunca yüksek ve istikrarlı seviyesini en çok koruyan oyuncu olduğunu düşünüyorum."

Devam etti: "Real Madrid, Mbappe'yi desteklemedi, yanında durmadı. Peki, sana söylediğim gibi, bu karar neredeyse her şeyde olduğu gibi belli bir öznellik barındırıyor. Kesin bir şekilde dayanılabilecek net rakamlar ya da ölçütler yok ve Dünya Kupası'nın gol kralı olmasının da takdir edilmeyi hak eden bir faktör olduğunu düşünüyorum."

Şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası'nın Lamine Yamal'ın en iyi duraklarından biri olmadığını düşünüyorum, çünkü sezonun son aşamasına en iyi hâliyle gelmedi."

Diaz'a "Lamine'nin şu anki seviyesine bakarak, bu sezonun Ballon d'Or'unu kime verirdin?" diye soruldu. Şöyle cevap verdi: "Hiç şüphesiz tercihim Lamine Yamal olurdu, ama burada oyuncuların geçtiğimiz sezon boyunca ortaya koyduklarını analiz ediyoruz ve şahsen bana göre Mbappe, Lamine'den daha iyiydi."

Ekledi: "Bana, insanlar da bana, Barcelona'nın kupalar kazandığını ve Lamine'nin Dünya Kupası ile ligi kazandığını söyleyeceksiniz. Buna katılıyorum, ama Lamine'nin Dünya Kupası'nda diğer İspanyol oyunculardan daha etkili olduğunu düşünmüyorum."

Şöyle bitirdi: "İspanya Milli Takımı'nın takım çalışması sayesinde kazandığını düşünüyorum ve zaferi yalnızca Lamine sayesinde olmadı. Şimdi ise Barcelona, gücünün yüzde 70'inin Lamine'den oluştuğunu gösteriyor, çünkü hamle yapıp yolundaki her şeyi yıkıyor ve önünde duran herkesi deviriyor."