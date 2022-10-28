İspanya Süper Kupası, 3 yıl süreyle Suudi Arabistan'da oynanacak

Tüm maçlar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 60.000 taraftar kapasiteli Kral Fahd Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya Süper Kupası'nın detayları açıklandı. İki Kral Kupası finalisti ve geçen sezon La Liga'da ilk iki, üç yıl için Suudi Arabistan'a seyahat edecek. Burada, dörtlü final şeklinde İspanya Süper Kupası için mücadele edecekler.

Marca'ya göre ilk maçlar ve takvimi şu şekilde olacak:

Real Betis ile 11 Ocak'ta Barcelona'ya karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise 12 Ocak'ta Valencia ile karşılaşacak.

Tüm maçlar Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 60.000 taraftar kapasiteli Kral Fahd Stadyumu'nda oynanacak.

Üç yıldır maçlar Orta Doğu'da

İkinci yarı finalden üç gün sonra, final 15 Ocak'ta yapılacak. Aynı hafta sonu Real Betis'in Barcelona ile karşılaşması planlanıyor ve Real Madrid'in Valencia ile karşılaşması gerekiyordu, ancak bu maçlar sonuç olarak yeniden organize edilecek.

Bu, Orta Doğu'daki rekabete ev sahipliği yapmak için yapılan ilk üç yıllık anlaşmanın üçüncü yılı. O zamandan beri, RFEF bu anlaşmayı on yıl boyunca devam edecek şekilde uzattı.