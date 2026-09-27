Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya Milli Takımı'nın parlak performansı artık yalnızca kupalar ve sonuçlarla sınırlı kalmadı. "La Roja", milli takımlar düzeyinde mağlubiyet almadan oynanan en uzun ardışık maç serisinin sahibi olarak yeni bir tarihi rekora imza attı ve İtalya ile Arjantin gibi büyük milli takımların elinde bulunan rekorları geride bıraktı.

İspanyol radyosu "Cadena Ser"e göre, İspanya'nın Wembley'de İngiltere'yi 3-2 mağlup etmesi, "La Roja"nın serisini mağlubiyet almadan 39 ardışık maça çıkardı ve İtalya'ya ait 37 maçlık önceki rekoru geride bıraktı.

İspanya Milli Takımı'nın son mağlubiyeti, Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Kolombiya'ya 1-0'lık skorla alınmıştı. Bu maçın ardından 30 galibiyet ve 9 beraberlik elde ettiği olağanüstü bir seri başlattı.

İspanya böylece, 2018 ve 2021 yılları arasında mağlubiyet almadan 37 ardışık maça ulaşan İtalya'nın rekorunu aştı. Arjantin ise büyük milli takımlar tarihindeki üçüncü en uzun seriye sahipti; 2019 ile 2022 yılları arasında 36 maçlık bu seriyi elde etmiş, ancak 2022 Dünya Kupası'nın açılışında Suudi Arabistan'a mağlup olmuştu.

İspanya Milli Takımı'nın rekoru, İngiltere galibiyetinin ardından dikkat çeken tek başarı değildi. Fabián Ruiz, "La Roja" ile kendi rekorunu yazmayı sürdürüyor; 2019 yılındaki ilk milli maçından bu yana milli takımla mağlubiyet almadığı maç serisi 51 maça ulaştı.

Bu rakam, Paris Saint-Germain'li oyuncunun Kolombiya'ya alınan son mağlubiyette forma giymemesinden kaynaklanıyor; böylece o maçtan bu yana İspanya Milli Takımı'nın oynadığı tüm karşılaşmalarda mağlubiyet görmeden yer aldı.

Bu seri boyunca Ruiz, İspanya ile 2023'te UEFA Uluslar Ligi'ni, ardından bir sonraki yıl Avrupa Şampiyonası'nı kazandı; daha sonra son Dünya Kupası kupasını siciline ekledi ve kulübüyle de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Son dönemdeki dikkat çeken performansı, Ballon d'Or ödülüne aday gösterilenler listesine girmesine de katkı sağladı; böylece hem bireysel hem de takım düzeyinde olağanüstü bir yıl geçirdi.

Ruiz'in, İspanya Milli Takımı ile 2002 ve 2012 yılları arasında mağlubiyet almadan 57 ardışık maç oynayan Carlos Manchena adına kayıtlı rekoru eşitlemesi için 6 maça daha ihtiyacı var. Bu dönem, İspanya'nın 2010 Dünya Kupası'nı kazanmasına da tanıklık etmişti.