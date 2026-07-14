İspanya'nın yıldızının Dünya Kupası finaline ulaşmasının ardından kariyerini süsleyen olağanüstü bir rakam

İspanya, teknik direktör Luis de la Fuente’nin önderliğinde parlak performansını sürdürdü ve Salı akşamı Dallas’ta oynanan yarı final maçında Fransa’yı 2-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası finaline yükseldi.

İspanya, 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen turnuvada tek şampiyonluğunu kazandıktan sonra, tarihindeki ikinci kez finale yükseldi.

İspanya, son dönemde dünya futbolundaki hakimiyetini sürdürdü; bu hakimiyet, final maçında İngiltere'yi mağlup ederek Euro 2024 şampiyonluğunu kazanmasıyla zirveye ulaştı.

Paris Saint-Germain’in orta saha oyuncusu Fabián Ruiz, bu İspanyol hakimiyetinin en önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor; zira yarı finalde Fransa karşısında oynadığı maçta dikkat çekici bir rekor kırdı.

Ruiz, “La Roja” formasıyla 49 uluslararası maça çıktı ve dikkat çeken nokta, oynadığı hiçbir uluslararası maçta yenilginin acısını tatmamış olması; 34 galibiyet ve 15 beraberlik elde etti.

Böylece İspanya, son dönemde Fransa’ya karşı kurduğu üstünlüğü pekiştirdi; katıldığı son 3 büyük turnuvada da Fransa’yı yarı finalde eledi: Euro 2024 yarı finalinde 2-1, geçen yılki Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde 5-4 ve son olarak da bu yılki Dünya Kupası yarı finalinde.

İspanya, final maçında Çarşamba akşamı Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak diğer yarı final maçının galibini bekliyor.