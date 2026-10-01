İspanya'nın yıldızı sakatlanarak kamptan ayrıldı

İspanya Milli Takımı'ndan bir oyuncu, geçtiğimiz salı günü Hırvatistan karşısında alınan (4-1)'lik büyük galibiyetin ardından sol uyluğunda rahatsızlık hissetmesi üzerine kampı terk ederek, yerine bir isim çağrılmaksızın kulübüne döndü.

Söz konusu isim, Atletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Nico Williams. Williams, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında oynanan maçta Hırvatistan ağlarına 89. dakikada dördüncü golü kaydetmeyi başarmıştı.

Ayrıca oku

Veda haftası: Ronaldo arka kapıdan ayrılıyor, Messi kırmızı halıda

Büyükleri yakan volkanik devrim: İspanya çeyrek asırda dünya futboluna nasıl hükmetti?

İspanya Futbol Federasyonu, oyuncunun yerine milli ara süresince kalan iki maç için bir isim çağrılmayacağını açıkladı; bu maçlar cumartesi günü Oviedo'da Çekya ile, ardından önümüzdeki salı Split'te Hırvatistan ile oynanacak ve İspanya Milli Takımı kampını bir oyuncu eksik bir kadroyla tamamlayacak.

"La Roja"nınbasın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Nico Williams, İspanya Milli Takımı kampından ayrılıyor. Milli oyuncu, Sevilla'da Hırvatistan karşısında oynanan maçın ardından sol uyluğunda bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Dinlenme gününde durumunun seyri titizlikle takip edildi ve rahatsızlığın devam etmesiyle birlikte perşembe günkü antrenmana katılmadı."

Açıklamada şöyle devam edildi: "İspanya Federasyonu'nun tıbbi birimlerince bugün yapılan tıbbi muayenelerin ardından, iyileşme sürecine devam etmesi için mevcut kamptan ayrılmasına karar verildi. Oyuncunun durumunun seyri konusunda Atletic Bilbao'nun tıbbi birimleri her an bilgilendirildi; oyuncu tedavisine ve iyileşme sürecine kulübünün gözetimi altında devam edecek."

Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonu İspanya, İngiltere'yi (3-2) ve Hırvatistan'ı (4-1) mağlup etmesinin ardından 6 puanla UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunun lideri konumunda bulunuyor.



